Операция "Облава": призывников ловят по всей стране и где угодно

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

На какие только ухищрения не идут в Украине, чтобы обеспечить армию недостающими солдатами. От пассивной рассылки повесток военкоматы перешли к активным действиям. По Украине началась настоящая охота на призывников: их стали вылавливать даже в ночных клубах.

Не успели утихнуть страсти по поводу "облавы" на молодежь в киевском ночном клубе Jugendhub, когда прямо с танцпола сотрудники полиции доставили 32 человека в пункт сбора призывников, как аналогичная ситуация повторилась во Львове.

"Облава-2"

В ночь на 4 ноября соцсети всколыхнула новость о том, что во Львове военные совместно с полицией устроили очередную "охоту" на призывников у ночного клуба Paradox.

Как писали местные СМИ, правоохранители заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов.

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По словам очевидцев, отпускали только тех, кто имел документы или студенческий, при условии что там указана дневная форма обучения.

В итоге – призывникам было вручено 10 повесток в военкомат, сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

При этом глава Львовской ОГА высказался в поддержку таких методов отлова призывников. По мнению Синютки, в ночных клубах сидят преимущественно "мажоры", которые не учатся и не исключено, что уклоняются от выполнения своей патриотической и конституционной обязанности защищать Родину.

"Необходимо сначала выполнить свой долг и отслужить в армии, а потом развлекаться в клубах", – считает Синютка.

Комментарий ВСУ

Проведение облавы, по данным издания Zaxid.net, подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. По его словам, "сейчас происходит призыв на службу и многие добровольно пришли и выполняют свой долг, а другим надо дать для этого стимул". Также проведение личного досмотра у ночных клубов СМИ подтвердили в военном комиссариате и патрульной полиции Львовщины.

Однако после поднятия шумихи в СМИ военные и полиция заявили, что не причастны к организации "рейдов".

Пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заверил, что военкоматы никаких проверок в ночных клубах не проводят.

По его словам, те, кто организовывает рейды – манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины.

"Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий — проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", — заявил Венскович.

Венскович напомнил, что ответственность за призыв на военную службу возлагается на местные органы власти. В случае, если гражданин уклоняется от призыва, соответствующая призывная комиссия принимает соответствующее решение, что он уклоняется или имеет законодательные основания для отсрочки службы и передает документы в Нацполицию для принятия мер – админвзыскания, принудительного привода к призывному участку, возбуждение дела, и т.д.

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Что говорят в полиции

Глава Нацполиции Сергей Князев также опроверг участие полиции в облаве.

"Полиция и принудительный призыв в армию происходил в 41 году. Сегодняшние заявления о якобы принудительном призыв в армию — это чистой воды провокация, направленная на дискредитацию действий полиции и всей правоохранительной системы", – заявил он.

Мнения

Комментируя ночные "облавы" на призывников, адвокат Роман Титикало подчеркивает, что полицейские имеют право лишь проверять документы у граждан на улице и в общественных местах, но не задерживать. Задерживать могут лишь в том случае, если человек призывного возраста уклоняется от прохождения службы и только в этом случае его объявили в розыск в рамках какого-то уголовного производства.

"Для того, чтобы человека отвести в призывной пункт, его должны вызывать повестками, он их получать и не появляться до призыва, и только тогда может происходить какое-то задержание. Если человек повестку не получал, она ему не приходила, он ее не видел, то о каком задержание может идти речь, тем более, в форме облавы. Поэтому здесь нужно смотреть пострадавших, спрашивать их позицию, информацию, как это происходило, но имеем то, что имеем", — отмечает Титикало.

Что касается правил вручения повесток, то адвокат напоминает: есть судебные повестки, есть соответствующие приглашения военкоматов, они вручаться с помощью почты, то есть в почтовый ящик кладется сообщение, что вас на почте ждет письмо, пожалуйста, явитесь и уберите его. Также бывает право военкоматов поручать вручение сообщений согласно приглашений, органам местного самоуправления и обслуживающим организациям, то есть человеку могут постучать в дверь, работник ЖЭКа или ОСМД и сказать "уважаемые, вот к нам пришла повестка".

"Но если повестку лично в руки призывнику не вручили, он может потом сказать, что ничего не видел, повестки не получал? Он может сказать, что ничего не видел, ничего не знаю, мне ничего не вручали, соответственно я не знал, что меня вообще кто-то куда-то вызвали", — резюмирует адвокат.

В то же время юрист Андрей Портнов считает, что украинские власти пытаются запугать людей, проводя акции устрашения в виде массовых облав на подростков.

"Власти продолжают акции устрашения. Вчера во Львове провели новые облавы на подростков. Как бы дают всем сигнал, будете плохо себя вести — поедите на войну. В 2014-м году уже ловили и вручали повестки мужчинам-судьям. На войну мало кто поехал, но решения стали выносить, от греха подальше, в рамках принятого сверху сигнала", — отметил Портнов.

По его мнению, полицейское государство стало действовать фрагментарно и избирательно, то из соображений мести, то наживы, то устрашения.

"И всё это очевидно доживает до своего конца. Одно меня беспокоит, как на фоне всего происходящего можно ходить с таким наглым, пафосным, восхищенным собой и счастливым …", — пишет Портнов на своей странице в Facebook.

Сюрпризы Генштаба

Ранее Генштаб ВСУ ошарашил украинских молодых людей призывного возраста: оказывается, те украинцы, кому не пришла повестка осеннего призыва, теперь обязаны в 10-дневный срок сами прийти в военкомат и выяснить свой статус.

"Разъяснение от Генштаба — это, видимо, результат какого-то осеннего обострения, у кого-то разыгралась буйная фантазия. Поскольку это требование абсолютно не соответствует нормам действующего законодательства. У нас есть закон, который это регулирует и регламентирует, и в этом законе таких обязательств на граждан Украины, которые достигли призывного возраста, не возложено. В Законе "О воинской обязанности и воинской службе" нет ни слова о том, что призывники должны являться в день своего рождения или при объявлении призыва на призывные участки и проходить медкомиссию", — пояснил старший партнер адвокатской конторы "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Стоит напомнить, что с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. Он продлится до конца ноября. Всего планируют призвать на срочную службу почти 10,5 тысячи человек. Хотя призывники срочной службы не привлекаются к участию в АТО, особым желанием вставать под ружье украинцы не горят. Например в Киеве на призывные участки явились только 3,95% призывников. И это после двух-трех этапов оповещения почтой и через ЖЭКи.

По материалам из открытых источников интернет