Облава в ночном клубе Киева пониманию не поддается - адвокат

ГУНП в Киеве

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В ночь на 28 октября в киевском клубе Jugendhub правоохранители провели спецоперацию, причем уверяют, что обыск был санкционирован и проводился в рамках досудебного расследования.

По данным полиции, задержали 17 человек с наркотиками и 32 "уклониста" от военной службы. Первых доставили в полицейский участок Шевченковского района, других — в военкомат.

Подробнее о произошедшем в ночном клубе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала адвокат, партнер практики управления конфликтами "Юскутум" Ксения Проконова.

Ксения Проконова / Facebook Ксения Проконова

Расскажите подробнее об этой облаве, как все происходило, что вы можете сказать?

— Обыском это назвать нельзя, поскольку решение о проведении обыска им не вручили, и в принципе забирали без протокола. Забрали очень много личных вещей, как у посетителей, так и у тех, кто там работал. На сегодняшний момент мы можем говорить о том, после того, как мы побывали в этом клубе, что, во-первых, там нанесли значительные повреждения самому клубу, то есть все, что касается пола, стен, окон и так далее, а также повыносили такие малозначимые вещи, как например, пуфы, цветы, вазы и так далее.

Правозащитник Виктор Чевгуз видит в таких действиях нарушение закона, он говорит о том, что это была облава, поэтому не должны были предупреждать, и там были люди, которые употребляли наркотики, какого-то адекватного общения просто не могло происходить. Что скажете вы?

— Если мы обратимся к законодательству, то, во-первых, у нас нет понимания «облава», есть такое понятие, как обыск – об обыске действительно не предупреждают, но вопросы к форме. То есть я человек, который пережил около четырех обысков, я могу сказать, что когда там есть адвокаты и есть люди, которые могут объяснить посетителям свои права, все проходит гораздо лучше и спокойнее. В этом случае никого не было, было очень большое количество посетителей, и применяли физическую силу, прямо начиная сначала. То есть людей били, над людьми издевались, допускали себе дискриминационные высказывания и так далее. Оправданий таким действиям правоохранителей быть не может, потому что правоохранители должны действовать в рамках закона. Все, о чем мы говорим потом, мы говорим о том, насколько их действия увенчались или не увенчались успехом, однако та часть, которая касается нарушения прав, она может коснуться каждого, грубо говоря. Послезавтра будет такая же проблема не в ночном клубе, а в ночном магазине, который работает 24 часа, вы будете стоять там, в очереди, когда вы покупаете детское питание, точно так же вас положат лицом в пол. Я утрирую, но тем не менее.

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Какие действия сейчас будут предпринимать те адвокаты, которые будут защищать пострадавших?

— Да, конечно, у нас сейчас работает команда, мы разделили работу, в частности, мы сейчас занимаемся вопросами тех людей, кого обязывают прийти в военкомат, пройти обследование, рассматриваем варианты по поводу обжалования этих повесток, поскольку они вручены незаконно, и в принципе не существует такой ответственности.

Людям вручали повестки непосредственно, когда проводили эту облаву?

— Взяли большое количество людей, всех проверяли на предмет уклонения, на сегодняшний момент со всеми людьми есть связь, мы с ними работаем, всем вручены повестки, все, что касается момента уклонения нами выясняется. Потому что всех, кого отпустили, им говорили, что к вам вопросов нет, я не могу сейчас вам четко сказать, какое количество людей и что там было. Хочу только привести аналогию, с облавами, которые были на неработающих людей в Советском Союзе, когда они сидели в кинотеатре и могли прийти с проверкой — тоже самое. То есть, если у военкомата есть проблемы и вопросы к тем людям, которые уклоняются от несения службы, они должны их решать установленным способом, а, не используя полицию и другие уголовные производства.

Мы же знаем случаи, когда, например, не принимают повестку, или делают вид, что их нет дома, или переселяются временно в другие места.

— В мире, когда у нас работают прекрасно соцсети, все сервисы просят подтверждение, «Приват24» знает, где вы находитесь, ловить человека в ночном клубе, как минимум, странно. Дело в том, что военкоматы действуют до сих по старинке, не используя почему-то нормальные средства поиска призывников, и используют систему регистрации, прописки по-старому, да. Но, я думаю, со мной согласиться большая часть ваших слушателей, что население Киева состоит минимум наполовину не из тех, кто прописан в Киеве. То есть повестки приходят в неизвестные адреса в принципе. Здесь нет уклонения, здесь есть невозможность кого-то вручить и отсутствие фантазии у других людей.

Какие еще обвинения звучат сейчас в отношении полицейских и этого дела?

— Забрали много личных ценных вещей – это и фотоаппараты, и ноутбуки, были нанесены физические повреждения людям, то есть людей били, сейчас они снимают побои, а также тот вопрос, что люди находились незаконно в этом военкомате, поскольку военкомат не имеет права таким образом себя вести, они там содержались почти всю ночь, и только после вмешательства уполномоченного по правам человека и выпустили.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады? К нему уже обратились?

— Да, все верно. К ней обратились за помощью те адвокаты, которые работали над этим делом, и, скажем, она приняла активное участие, поскольку здесь на лицо нарушение прав человека, и нужно в него вмешаться, поскольку у военкомата есть своя проблема, но решать они ее должны законным способом, здесь же о законном способе не идет речь. Поэтому она была на связи, я думаю, более детально об этом расскажут в ее секретариате.

К слову, обыск в ночном клубе Jugendhub, возможно, был проведен с нарушениями, но еще больше вопросов возникает к законности деятельности клуба, считает правозащитник Виктор Чевгуз.