Облавы на призывников в клубах. ВСУ дали комментарий

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заверил, что военкоматы никаких проверок в ночных клубах не проводят, передает "Украинская правда".

По его словам, те, кто организовывает рейды – манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины.

"Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий — проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", — заявил Венскович.

По его словам, ответственность за призыв на военную службу возлагается на местные органы власти. В случае, если гражданин уклоняется от призыва, соответствующая призывная комиссия принимает соответствующее решение, что он уклоняется или имеет законодательные основания для отсрочки службы и передает документы в Нацполицию для принятия мер — админвзыскания, принудительного привода к призывному участку, возбуждение дела, и т.д.

Венскович допустил, что проведение подобных рейдов является инициативой местного управления.

Ранее сообщалось, что во Львове ночью устроили "облаву" на парней призывного возраста.