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    Общество

    Облавы на призывников в клубах. ВСУ дали комментарий

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    Как сообщил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ, военкоматы никаких проверок или облав не проводят, поскольку не имеют таких полномочий - проверять документы на улице.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заверил, что военкоматы никаких проверок в ночных клубах не проводят, передает "Украинская правда".

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    По его словам, те, кто организовывает рейды – манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины. 

    "Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий — проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", — заявил Венскович.

    По его словам, ответственность за призыв на военную службу возлагается на местные органы власти. В случае, если гражданин уклоняется от призыва, соответствующая призывная комиссия принимает соответствующее решение, что он уклоняется или имеет законодательные основания для отсрочки службы и передает документы в Нацполицию для принятия мер — админвзыскания, принудительного привода к призывному участку, возбуждение дела, и т.д.

    Венскович допустил, что проведение подобных рейдов является инициативой местного управления.

    Ранее сообщалось, что во Львове ночью устроили "облаву" на парней призывного возраста.

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