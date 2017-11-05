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    Аналитика и комментарии

    Хроника 4 ноября: облава на призывников во Львове, смертельное ДТП с маршруткой в Киеве

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    Накануне в НАБУ обнародовали схему закупки "рюкзаков Авакова", США предложили Украине не вносить свою резолюцию по миротворцам в ООН, а украинские военные провели ракетные испытания неподалеку от Крыма.
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В субботу, 4 ноября, в Киеве маршрутка на остановке сбила насмерть двух человек, во Львове ночью на субботу устроили "облаву" на парней призывного возраста, а полиция объявила "охоту" за нелегальным оружием в Украине. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Смертельное ДТП в Киеве: маршрутка насмерть сбила людей на остановке

    В субботу в Киеве маршрутка на остановке сбила насмерть двух человек: женщина скончалась на месте, а мужчина умер от полученных травм в карете скорой помощи. В результате ДТП пострадал еще один человек, который отказался от госпитализации. Мэр Киева Виталий Кличко поручил КГГА и Госслужбе Украины по безопасности на транспорте проверить лицензии и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков.

    Саперы уничтожили две авиабомбы времен войны в акватории Киевского водохранилища
    Канал MNS GOV.UA на Youtube
    В Киевском водохранилище взорвали две бомбы

    Облава на призывников во Львове

    Во Львове ночью на субботу устроили "облаву" на парней призывного возраста. Позднее сообщалось, что охрана не впустила в ночной клуб во Львове полицейских и военных, устроивших облаву на призывников. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка не видит нарушений в действиях военных и полицейских, которые в центре Львова провели рейд с целью выявления юношей-уклонистов от службы в ВСУ.

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    Полиция объявила "охоту" за нелегальным оружием в Украине

    Правоохранители приступают к принятию мер для изъятия из незаконного оборота оружия в Донецкой и Луганской областях, а также Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, количество нелегального оружия зашкаливает: "Поэтому начинаем проводить комплексные отработки с целью изъятия из незаконного оборота оружия".

    В НАБУ обнародовали схему закупки "рюкзаков Авакова"

    НАБУ на схеме показало растрату бюджетных средств при закупке рюкзаков для потребностей МВД, в участии которой подозревается сын министра МВД Арсена Авакова Александр. Как сообщается, "дело рюкзаков" не сложное с точки зрения доказательства и будет иметь перспективу в суде, если решение будет принимать незаангажированный судья. 

    Дело о рюкзаках: за что Аваков получил черную метку — мнение Золотарева. Видео
    РИА Новости Украина
    "Дело о рюкзаках" Авакова связано с выполнением минских соглашений - эксперт

    США предложили Украине не вносить свою резолюцию по миротворцам в ООН

    США предложили Украине не вносить альтернативную российской резолюцию по миротворческой миссии ООН в Донбассе и попытаться достичь договоренности, сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщили СМИ. По его словам, сейчас идут дискуссии о принципах и элементах миссии ООН.

    Военные провели ракетные испытания близ Крыма

    Военные завершили контрольные летные испытания зенитных ракет средней дальности в Херсонской области, сообщает пресс-служба командования воздушных сил Украины. Всего были осуществлены 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300 по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3"Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

    Саакашвили заплатил штраф за незаконное пересечение границы

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили оплатил штраф за незаконное пересечение украинской границы, сообщил в субботу информагентству "Украинские новости" адвокат Саакашвили Маркиян Галабала. "Конечно, он уже оплатил штраф", — сказал он. По словам адвоката, Саакашвили сделал это через банк, других деталей он не сообщил.

    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Полиция задержала несколько десятков рейдеров в Полтавской области

    Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сотрудники полиции задержали в Полтавской области около 40 рейдеров. По информации полиции, инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Задержанные доставлены в полицию.

    Столкновения с демонстрантами в Дюссельдорфе

    По меньшей мере 15 правоохранителей пострадали в ходе столкновений с курдскими демонстрантами в немецком Дюссельдорфе, трое из них получили тяжелые ранения. Протестующие проигнорировали запрет властей на демонстрацию флагов и баннеров с изображением Абдуллы Оджалана — лидера Рабочей партии Курдистана (РПК), которая была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции

    Удар стратегических бомбардировщиков России по объектам ИГ в Сирии. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Удары стратегических бомбардировщиков России по объектам ИГ в Сирии

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    В центре беженцев в Сирии произошел теракт: десятки погибших

    Террористы взорвали заминированный автомобиль в центре скопления беженцев в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии, погибли и получили ранения десятки мирных граждан. По данным СМИ, в крупнейший центр скопления беженцев к северо-западу от Дейр-эз-Зора в районе между Конико и Джафра въехал смертник на заминированной машине и привел в действие взрывное устройство. 

    Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник — День железнодорожника. Помимо этого с легкой руки Михаила Горбачева в 2000 году с мужской "дискриминацией" было покончено, и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин  ежегодно в первую субботу ноября. Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально. 

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