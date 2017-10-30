Незаконный рейд. Соцсети обсудили "облаву" на призывников в Киеве

ГУНП в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Из клуба — в армию? Теперь и такое бывает. Полицейский спецназ в ночь на 28 октября устроил облаву на столичный ночной клуб Jugendhub. Правоохранители задержали 17 человек с наркотиками. Но при этом еще 32 посетителя клуба оказались в военкомате. Согласно версии столичной полиции рейд провели для предотвращения оборота наркотиков, а вот уклонистов от военной службы удалось обнаружить уже в ходе самой облавы.

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И причины и последствия этого инцидента уже не первый день остаются одной из топовых тем в соцсетях: "Ценный опыт. Давно так пора. И армию пополнят и с наркоманией борьба"; "Это, конечно, не цивилизовано, но иначе никак. И никто их отправлять в зону АТО не будет. Успокойтесь. Отслужат родине год и домой, а еще скорее, отпустят. У нас глобальная нехватка личного состава". "Риторический вопрос выходных: что случилось со страной за 3 года, что мы от очередей добровольцев в военкоматы перешли к облавам пацанвы по ночным клубам?" — Задают украинцы и такие вопросы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook