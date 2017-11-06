Облава во Львове: никого не имели права задерживать - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В ночь на 4 октября во Львове около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов. Очевидцы сообщали, что отпускали только тех, кто имел документы или студенческий, при условии что там указана дневная форма обучения.

Проведение облавы, сообщает издание Zaxid.net, подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. По его словам, "сейчас происходит призыв на службу и многие добровольно пришли и выполняют свой долг, а другим надо дать для этого стимул".

Также проведение личного досмотра у ночных клубов СМИ подтвердили в военном комиссариате и патрульной полиции Львовщины. Есть задержанные.

Стоит напомнить, что с первого октября в Украине стартовал осенний призыв. Он продлится до конца ноября. Всего планируют призвать на срочную службу почти 10,5 тысячи человек. На этой неделе в Генштабе рассказали, что план выполнили уже на 70%.

Происшествие прокомментировал адвокат Роман Титикало в эфире радиостанции Голос столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оцінюєте нічні події у Львові?

З точки зору закону правоохоронці, а саме поліція має право перевіряти документи, тобто має право пересвідчуватись, дивитися паспорт і перевіряти факт наявності людини в розшуку. Тобто якщо людина призивного віку, ухиляється від проходження служби і лише в цьому випадку її оголосили в розшук в рамках якогось кримінального провадження, тоді її можуть затримувати.

Що стосується права правоохоронних органів перевіряти документи у громадян України, це є право, передбачене законом «Про поліцію». Тому в разі, якщо громадянин, по їхньому баченню, потрапляє під якийсь опис, тому вони відповідно можуть перевіряти документи. Це ми постійно бачимо в метро чи в інших відповідних якихось громадських місцях, коли правоохоронці підходять і перевіряють документи, тому це відповідає закону.

Але доволі часто, як це відбулось в місті Києві, відбувається затримання осіб. Затримання — це протиправне діяння, воно має відбуватись на підставі якоїсь конкретної дії, складання протоколу про затримання, повідомлення центру безоплатної правової допомоги про затримання особи, і щоб людину затримати, має бути вчинений якийсь злочин нею, і вона має бути затримана саме в момент вчинення злочину, тому вона має бути затримана в порядку КПК, чи вона має бути в розшуку, відповідно до діючого КПК, в тому числі щодо ухилення від проходження служби.

Якщо до громадянина на вулиці підходить поліцейський, вимагає документи, в нього їх з собою немає, що буде далі?

З правовою точки зору людина не зобов'язана носити з собою документи. Але є інше право поліцейського, який, якщо він встановив по орієнтирам громадянин схожий на людину, яка вчинила злочин, і у нього немає документів, тобто він не можете підтвердити особистість, людину в цьому випадку можуть затримати згідно законодавства для встановлення її особистості.

Можливо просто поліцейські також в цьому випадку скористались цим правом?

Якщо так, це одна ситуація. Але от в місті Києві, там схожа ситуація була, там всіх підряд затримували, з наявними документами, і везли одразу в призовний пункт. Для того, щоб людину відвести в призовний пункт, його мають викликати повістками, вона має їх отримувати, вона має не з'являтися до призову, і лише тоді може відбуватись якесь затримання. Якщо людина повістку не отримувала, вона їй не приходила, вона її не бачила, то про яке затримання може іти мова, тим паче, в формі облави. Тому тут потрібно дивитися потерпілих, питати їхню позицію, інформацію, як це відбувалось, але маємо те, що маємо.

Які загалом правила вручення повісток?

Є судові повістки, є відповідні запрошення військкоматів, вони мають вручатися за допомогою пошти, тобто в поштову скриньку кладеться повідомлення, що вас на пошті чекає лист, будь ласка, з'явіться і заберіть його. Також буває право військкоматів доручати відповідно вручення повідомлень, відповідно запрошень, органам місцевого самоврядування і обслуговуючим організаціям, тобто людині можуть постукати в двері, працівник ЖЕКу чи ОСББ і сказати «шановні, от до нас прийшла повістка».

Якщо повістку особисто в руки призовнику не вручили, він може потім сказати, що нічого не бачив, повістки не отримував?

Він може сказати, що нічого не бачив, нічого не знаю, мені ніщо не вручали, відповідно я не знав, що мене взагалі хтось кудись викликав.

Поважна причина неявки до військкомату для призовника яка має бути?

Для військкомату, для будь-якої людини поважні причини, вони зазвичай зрозумілі. Це може бути хвороба, це може бути відрядження, це може бути, в першу чергу, незнання, це теж поважна причина, людина не знала і відповідно не змогла з'явитись. Це найбільш розповсюджені причини, по яким людина може не з'явитись. Це хвороба і відрядження.

Ще один момент, це підстава для відстрочення строкової служби — їх багато?

Що стосується відстрочення. Підстав доволі багато. Це, по-перше, стан здоров'я. По-друге, це відповідно навчання людини на стаціонарі. По-третє, це відповідно наявність у людини 3 і більше дітей. По-четверте, це перебування особи на посаді депутата якоїсь місцевої ради, це теж є підставою для відстрочки в призові.

В нас призивають до армії до 27 років. Якщо людині виповнилося 27, що їй робити далі, якщо вона не була в армії до того?

Вона іде в військкомат, отримує відповідно довідку те, що вона не була, і вона живе собі, як і жила з цим документом, який підтверджує те, що вона не була, немає ні військового звання, ні військового навчання, ні яких інших і жодного відношення не має до військової служби. Людина може не піти до армії по стану здоров'я, вона там довго навчалась, не потрапила, ще інші причини можуть призвести до того, що людину просто не призовуть вчасно на військову службу, і вона відповідно, її не пройдено і все.

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Просто ця історія у 27 років для цієї людини завершиться щодо армії.

Так, тобто військовий квиток не є обов'язковою умовою не для працевлаштування, не для подальшого життя, тому там наявність чи відсутність військового квитка ні до чого не зобов'язує і ні до чого не змушує.

Ранее пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович в эфире радиостанции Голос столицы заявлял, что за руку в армию никого не приводят.