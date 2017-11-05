Ночная облава на призывников во Львове. Вручены 10 повесток

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Во Львове в ходе облавы на призывников с 3 на 4 ноября было вручено 10 повесток в военкомат, сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, передают "Украинские новости".

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Львовский губернатор также сообщил, что поддерживает проведение подобного рейда и не видит нарушений со стороны военных и полиции.

Синютка добавил, что подобные мероприятия необходимо проводить регулярно с привлечением СМИ и делать их максимально публичными. Также он сказал, что ночные клубы посещают в основном "мажоры".

"Необходимо сначала исполнять свою обязанность и пройти службу в армии, а потом развлекаться", — сказал он.

Напомним, во Львове ночью на субботу устроили "облаву" на парней призывного возраста.