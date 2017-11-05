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    Аналитика и комментарии

    Одоброволивание молодежи: в соцсетях обсудили "облаву" на призывников во Львове

    (обновлено: )71570
    Новая "тактика" набора новобранцев, стартовавшая не так давно в Киеве, повторилась. Во Львове возле одного из ночных клубов состоялась новая "облава" на призывников. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Призывник ВСУ
    Министерство обороны Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине очередная "облава" на призывников – на этот раз во Львове. Произошло это в ночь на 4 ноября: военные совместно с полицией устроили очередную "охоту" на призывников возле одного из ночных клубов, так писали СМИ. Позже информацию о проведении мероприятий вблизи ночного клуба Paradox во Львове подтвердили и в военном комиссариате и патрульной полиции региона. Однако там же отказались отвечать, чего именно касались данные мероприятия, и каким был их результат.   

    Читайте также: Охота на призывников. Что ждет новобранцев в армии

    Более щедрыми на комментарии оказались соцсети – здесь нашлось немало версий и пожеланий относительно такого "набора" рекрутов для отечественной армии: "Власть решила показать молодежи, что бывает, если те отстраняются от событий в стране"; " Власти продолжают акции устрашения. Как бы дают всем сигнал, будете плохо себя вести — поедите на войну". "Невозможно просто так схватить за воротник первого попавшегося прохожего, и заставить идти служить. Он как минимум не будет нормально исполнять свои обязанности, потому что у него попросту нет никакой мотивации", — пишут в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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