Одоброволивание молодежи: в соцсетях обсудили "облаву" на призывников во Львове

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине очередная "облава" на призывников – на этот раз во Львове. Произошло это в ночь на 4 ноября: военные совместно с полицией устроили очередную "охоту" на призывников возле одного из ночных клубов, так писали СМИ. Позже информацию о проведении мероприятий вблизи ночного клуба Paradox во Львове подтвердили и в военном комиссариате и патрульной полиции региона. Однако там же отказались отвечать, чего именно касались данные мероприятия, и каким был их результат.

Читайте также: Охота на призывников. Что ждет новобранцев в армии

Более щедрыми на комментарии оказались соцсети – здесь нашлось немало версий и пожеланий относительно такого "набора" рекрутов для отечественной армии: "Власть решила показать молодежи, что бывает, если те отстраняются от событий в стране"; " Власти продолжают акции устрашения. Как бы дают всем сигнал, будете плохо себя вести — поедите на войну". "Невозможно просто так схватить за воротник первого попавшегося прохожего, и заставить идти служить. Он как минимум не будет нормально исполнять свои обязанности, потому что у него попросту нет никакой мотивации", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook