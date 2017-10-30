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30.10.201713:32
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    Аналитика и комментарии

    Тренды дня: "а где облавы на чиновников, разжирающих свиные морды?"

    (обновлено: )41490
    Политические эксперты и аналитики прокомментировали скандальный рейд спецназовцев в один из ночных столичных клубов, а также акцию по блокированию завода президента в Виннице.
    Облава в ночном клубе в Киеве
    facebook.com/ilgam.gasanov

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Полицейский спецназ в ночь на 28 октября устроил облаву на столичный ночной клуб Jugendhub. Во время обыска правоохранители обнаружили 11 малолетних и 32 уклонистов от призыва на срочную службу. Всего были задержаны 60 человек. На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства.

    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева пониманию не поддается - адвокат

    Уклонистов сразу из ночного клуба отправили в пункт сбора призывников. Позднее выяснилось, что обыски проводил экс-сотрудники спецподразделения "Беркут", а очевидцы сообщили, что правоохранители во время рейда применяли силу. Также клуб заявил, что во время рейда были "украдены личные вещи, бар, техника, даже одежда — все из клуба выносили мешками!".

    Юристы и политические аналитики отреагировали на инцидент, прокомментировав задержание уклонистов.

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш обратила внимание на заявление заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который сообщил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    "Две очень связанные новости одного дня. Как говорят, на войне страшней врага только дурак командир! И сегодня я понимаю ребят и их родителей. Кого защищать? За кого идти умирать? За новые офшоры? Шоколадные фабрики?

    За мародеров оборонпрома? Кто ответил за 10 тысяч не боевых потерь?" — написала Лукаш в Facebook.

    Она отметила, что в Украине в закон "возводится политика геноцида".

    "Пока главные террористы сидят в креслах на Печерске; Пока война — это мать и кормилица; Пока на государственном уровне чествуются нацисты и убийцы; Пока чужие дети — мясо, подпирающее трон… Пока нам предлагают войну за свой, персональный, сытый мир…. Всегда есть выбор!" — подытожила экс-министр.

    Скриншот с сайта Facebook

    По мнению юриста Андрея Портнова, подростков в ночном клубе задержали доставили их в военкомат "для отправки на войну".

    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Настоящий кошмар: облавы, перестрелки, нападения. Как Украина провела выходные

    "Если это было сделано в виде наказания без суда, то кто это решил? Почему решил отправить их на войну, а не привести приговор сразу в ночном клубе? Почему налёт сделали именно на этих подростков, а не на разжигающих войну провластных блогеров, активистов или депутатов, которые уже давно вполне состоявшиеся клиенты военкомата. Почему не сделали налёт на детей высокопоставленных чиновников и президента, ранее создавших себе лживую легенду якобы участия в войне и защите Родины", — отметил Портнов.

    Он уточнил, что такие действия — это метания из стороны в сторону и агония тех, кто не смог применить дипломатию, провалил ключевые международные переговоры, допустил вопиющий непрофессионализм в минском процессе, спустя рукава проводил законы, блефовал, врал, распространял лживую пропаганду и разжигал ненависть, чем создал поводы, инструменты и предпосылки для внешней агрессии и захвата украинских территорий.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ночное блокирование фабрики Roshen в Виннице. Видео
    Вадим Хитрич/Facebook
    Противник Порошенко выложил кадры ночного блокирования Roshen в Виннице
    "Поэтому, облавы нужно делать не на обычных детей, а на расплодившихся в ресторанах и загородных кабаках министров, прокуроров, налоговиков, сотрудников полиции и СБУ, мирно разжирающих свиные морды на контрабандные доходы, кражи с обысков, взятки, обналиченные на военных контрактах деньги и не дошедшие до бюджета панамские доходы", — резюмировал юрист.

    Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев в свою очередь сомневается, что пополнение рядов ВСУ и Нацгвардии за счет отловленных в ночном клубе Киева молодых людей в состоянии наркотического опьянения, может повысить боеспособность украинской армии.

    "А потом удивляются, чего небоевые потери такие. Вот именно того", — акцентировал журналист.

    Магазин Roshen в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Миллиарды в шоколаде. Корпорация Roshen в Украине и за ее пределами

    Также эксперты и политологи обратили внимание на акцию по блокированию фабрики Roshen главы государства Петра Порошенко в Виннице.

    Политэксперт Юрий Романенко выразил мнение, что призывами покончить с Roshen в стране "начата самая масштабная кампания здорового образа жизни".

    "Также надо объявить беспощадную борьбу хот-догам, чипсам, бухлу, консервированным фруктам, наконец, искусственного лосося выключить из рациона. Настоящая революция в Украине начинается с желудка", — отметил Романенко.

    Скриншот с сайта Facebook

    Финансовый обозреватель Александр Дубинский отметил, что в результате блокирования складов Roshen — в Уголовном кодексе Украины может появиться новая статья.

    "Покушение на бизнес государственного деятеля", — написал Дубинский.

    Скриншот с сайта Facebook

    Также он отметил, что президент уже настроил против себя не только украинцев, но и зарубежных политиков.

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    "Внутри страны его ненавидят почти все: от простых украинцев, которые отдали ему более 50% голосов на выборах 14, до так называемых олигархов. В Европе и России его презирают — за то, что ставит свои бизнес интересы много выше государственных. В существующей верхушке Штатов — его не могут терпеть из-за подыгрывания лагерю проигравшей Клинтон", — считает эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

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