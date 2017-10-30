наверх
30.10.201711:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Облава на призывников. Администрация киевского клуба сделала заявление

    (обновлено: )22711
    Как сообщили в администрации ночного клуба Jugendhub, заведение закрывается на два месяца. Согласно сообщению, это время клуб не будет функционировать, так как полицейские его опечатали.
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Киевский ночной клуб Jugendhub, где в субботу правоохранители провели массовые задержания, не будет работать в течение двух месяцев, сообщили в администрации заведения в комментарии "112 Украина".

    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    "Мы пообщались с администрацией заведения, они сказали, что клуб не будет функционировать два месяца. По информации полицейских, заведение опечатано, и пока не будет функционировать", – сказано в сообщении.

    Читайте также: Министерство воровских дел. Аваков снова "достал" окружение Порошенко

    В ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где, по данным правоохранителей, продавались наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, а также выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

    Позже пресс-служба Киевского городского военного комиссариата сообщила, что массовые мероприятия по розыску уклонистов провели представители Шевченковского районного военного комиссариата во взаимодействии с органами Национальной полиции Украины. Согласно сообщению, по результатам бесед в добровольном порядке на ночлег на территории сборного пункта остались 10 призывников, остальные получили повестки о явке на медицинскую комиссию 29 октября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Волкера: США воспринимают как угрозу ситуацию в Украине — Бортник. Видео
    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко
    Андрей Манчук
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Следственные действия на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука