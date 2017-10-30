Облава на призывников. Администрация киевского клуба сделала заявление

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Киевский ночной клуб Jugendhub, где в субботу правоохранители провели массовые задержания, не будет работать в течение двух месяцев, сообщили в администрации заведения в комментарии "112 Украина".

"Мы пообщались с администрацией заведения, они сказали, что клуб не будет функционировать два месяца. По информации полицейских, заведение опечатано, и пока не будет функционировать", – сказано в сообщении.

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В ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где, по данным правоохранителей, продавались наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, а также выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

Позже пресс-служба Киевского городского военного комиссариата сообщила, что массовые мероприятия по розыску уклонистов провели представители Шевченковского районного военного комиссариата во взаимодействии с органами Национальной полиции Украины. Согласно сообщению, по результатам бесед в добровольном порядке на ночлег на территории сборного пункта остались 10 призывников, остальные получили повестки о явке на медицинскую комиссию 29 октября.