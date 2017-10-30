"Известный борец с коррупцией" отреагировал на зачистку ночного клуба в Киеве

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Последние события в Киеве — погром в клубе JugendHub и действия силовиков под Верховной Радой — свидетельствуют, что "Беркут" никуда не исчез, заявил нардеп Сергей Лещенко в Facebook.

Он отметил, что в последние несколько недель лично убедился в живучести "Беркута", когда сталкивался с "отмороженными" во время акций под Радой. В частности, нардеп вспомнил, что силовики, наплевав на закон и Конституцию, блокировали людей, палатки, пластиковую мебель, колонки и усилители, а также отсыпались в снятых с дежурства "Приуса", которые Япония подарила Украине для патрулирования улиц.

"Теперь это же "беркутское" нутро вырвалось наружу при погроме в JugendHub. Точно так же, наплевав на базовые права, гарантированные Конституцией, били, похищали личные вещи и вывозили людей в неизвестном направлении",

— добавил нардеп.

Напомним, в ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где якобы продавали наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

При этом Лещенко отметил, что эффективность таких рейдов по борьбе с оборотом наркотиков — отдельный вопрос. В частности, по информации Евгении Закревской, в собранном МВД "урожае" фигурирует пять пакетиков с, вероятно, марихуаной, что является не уголовной, а административной ответственностью.

"Но, так или иначе, им ничто не мешало проводить следственные действия, не унижая при этом человеческое достоинство. Это было непропорциональное проявление насилия в отношении посетителей, которые в основной массе были обычные студенты. А мажоры тусуются в совсем других клубах, где облавы никто не устраивает — может, потому что там можно нарваться на окружение министров и прокуроров, а также их детей-производителей рюкзаков для нужд МВД?" — добавил народный избранник.

Лещенко также вспомнил, что недавно генеральный прокурор Юрий Луценко подписывал приказ, который якобы запрещает маски-шоу и обыски без адвокатов. Он добавил, что теперь Луценко должен расследовать этот погром, ведь только Генпрокуратура имеет право привлекать к ответственности силовиков.

"А пока мы, сами того не замечая, скатываемся в российскую реальность — расправа над политическими оппонентами, обыски у родственников, коррупционная вовлеченность президента и его окружения, бандитские методы переодетого "ОМОНа", — отметил Лещенко.