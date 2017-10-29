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    Зачистка ночного клуба в Киеве. Адвокаты обвинили полицию в нарушении законов

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    По информации защитников, правоохранители не предъявили постановления следственного судьи о проведении следственных действий, во время проведения следственных действий было применено физическую силу к посетителям заведения, чем было совершено уголовное правонарушение.
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В Киеве адвокаты задержанных полицией в ночном клубе Jugendhub заявили о ряде нарушений со стороны правоохранителей в ходе облавы, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на заявление защитников.

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    Защитники сообщают, что правоохранители не предъявили постановления следственного судьи о проведении следственных действий, чем нарушили ч. 3 ст. 236 УПК.

    "Во время проведения следственных действий было применено физическую силу к посетителям заведения, чем было совершено уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 365 УК. Перед проведением следственного действия представители правоохранительных органов не разъяснили лицам, к которым были применены такие действия, их права и обязанности, предусмотренные УПК, а также ответственность, установленную законом, чем нарушили ч.3 ст.223 УПК", — сообщили юристы.

    Также адвокаты отмечают, что имущество правоохранители изъяли без соблюдения норм ст. 236 УПК, а проведенные обыски в других помещениях, не были указаны в постановлении, чем было возбуждено ст. 30 Конституции Украины, а также ч.5 ст.236 УПК.

    Кроме того, защита заявляет, что обыск почти всех посетителей является нарушением нормы ч.3 ст. 208, ст. ст. 223, 236 УПК.

    Смотрите также: Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

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