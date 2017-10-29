Министерство воровских дел. Аваков снова "достал" окружение Порошенко

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Взрыв не грянет, в правительстве не перекрестятся. После очередного, уже пятого за год взрыва, который записывают в теракты, вице-спикер ВР и представитель БПП Ирина Геращенко заявила, что ее шокировало покушение на Мосийчука, но в то же время она возмущена тем, что МВД не выполняет свои функции и буквально способствует разгулу криминала в стране.

По ее мнению, пора возвращать в силовые структуры профессиональные кадры и заняться безопасностью граждан. Ирина Герещенко фактически намекнула на то, что пока в кресле главы МВД останется гражданский министр Аваков и его бестолковое окружение, в стране будет процветать беспредел.

Вызов Авакову сделан

О наболевшем Ирина Герещенко написала в соцсетях после взрыва у телеканала, в результате которого погибли вдвое правоохранителей и трое человек получили ранения. Среди них — случайная прохожая, нардеп Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

"Я не знаю, какие были мотивы покушения, но чтобы за этим не стояло — политика или криминал — это все равно ужасно. Это серьезный вызов всем силовым структурам. Безнаказанность порождает беззаконие. Убийства и покушения в столице, прорыв государственной границы в сопровождении высокопоставленных лоббистов, спокойно и безнаказанный пронос шашек в ВР, разбитый суд, бесконечные криминальные разборки со стрельбой в городах и селах. Все это требует немедленной и профессиональной реакции", — отметила Ирина Геращенко.

По ее мнению, нужно усилить силовые структуры и правоохранительные органы вернув туда профессиональных людей, в первую очередь следователей, которые умеют не только селфи делать, но и пахать над раскрытием преступлений.

"А еще важнее — предупреждать преступление. Страна требует профилактики и предупреждения преступлений, а не только их констатации. Привлечение к ответственности всех нарушителей закона. К реальной и жесткой ответственности", — отметила спикер.

Но, Ирина Геращенко не сказала главное, собирается ли ее фракция и другие депутаты инициировать отставку главы МВД, потому что если он останется, в стране будет по прежнему царить вакханалия и беспредел. И порядка, о котором так печется вице-спикер парламента, не будет.

Министерство беспредела

Если рыба гниет с головы, то любое министерство и ведомство — с руководства. Ужасно то, что плачевное положение дел в МВД и разгулявшийся криминал в стране вполне устраивает Авакова, который выгнал профессионалов и поставил на должности подхалимов с сомнительной репутацией, но преданных хозяину.

Неудивительно, что юное 24-летнее дарование, ставшее замминистра, Анастасия Деева получает не понятно за какие оказываемые услуги в месяц более 50 тысяч гривен чистыми, в то время как у следователя едва набегает тысяч 10.

И это не предел, потому что в МВД сегодня на госзакупках зарабатывают миллионы. Не говоря уже о том, что после того, как Аваков переподчинил госпогранслужбу МВД, граница стала прозрачна для контрабандистов из окружения министра и его однопартийцев.

Как стало известно РИА Новости Украина от одного из сотрудников западного поста, ежедневно через границу идут десятки фур, загруженные сигаретами: то от экс-премьер министра, то от главы МВД, его друзей и соратников. В сутки оборот контрабанды составляет около 100 тысяч долларов. А один из сотрудников СБУ поделился, что сегодня месячный доход украинского министра и его заместителей стартует от 500 тысяч гривен.

При таких оборотах за кормушку держатся из последних сил.

Райотделы полиции после «чистки рядов» вообще остались без сотрудников и вынуждены набирать людей по объявлениям на заборах, чтобы хоть как-то закрыть кадровый голод. Но новобранца еще надо научить, как правильно вести протокол допроса, и другим тонкостям. На каждого следователя в райотделах приходиться в среднем по 400 дел.

Огромное количество нераскрытых дел прикрывается радужной статистикой, нарисованной исключительно для необразованного обывателя. А вернуть в органы люстрированных опытных офицеров можно только после отмены этого самого закона.

Да и тех, кто уже в судах доказал незаконность увольнения, обратно не берут — они служили при режиме Януковича.

Именно отсутствием реальных результатов в расследованиях убийства Павла Шеремета, экс-нардепа Олега Калашникова, неудовлетворительным расследованием убийства Олеся Бузины и еще несколько десятков "глухарей", окружение Авакова выработало тактику — при каждом резонансном инциденте кивать на СБУ. Вот и после взрыва под телеканалом советники Авакова тут же заявили, что это теракт, организованный спецслужбами РФ. А следовательно, это не МВД не доглядело, а СБУ проглядело диверсантов. И это уже не первый раз. После каждой банальной криминальной разборки всезнающие "спецы" из числа советников Авакова пытаются возложить ответственность на СБУ.

СБУ время от времени отбивается тем, что задерживают сотрудников полиции на мелких взятках. И только этим летом удалось поймать "крупную рыбу" — замминистра Вадима Трояна на вымогательстве взятки в 1,5 млн. долларов за закрытие уголовного дела, из которой он получил 300 тысяч. Даже деньги нашли при обыске у него в квартире. Но добыча выскользнула из рук. Сам Аваков "порешал" вопрос где надо и с кем надо в ГПУ — и дело тут же замяли, словно ничего и не было.

Но сегодня у Авакова обставляют все так, что под удар снова попадает глава СБУ Василий Грицак, над которым навис дамоклов меч.

Подковерная борьба

А что касается Авакова, несмотря на слетевшее из уст вице-спикера парламента Ирины Герещенко недовольство в адрес главы МВД, скорее всего, ничего не произойдет и Аваков выйдет сухим из воды, высказал свое мнение РИА Новости Украина политолог Андрей Золотарев.

"Ирина Герещенко забегает вперед. Безусловно, есть большое желание президента утилизировать Арсена Борисовича, но он этого не может сделать сейчас. Во- первых, Аваков контролирует часть улицы, которую президент боится, как огня. Во-вторых, у Авакова — мощное министерство, он может как разоружить, так и наоборот, вооружить майдан. У Авакова — «Народный фронт», который, в отличие от БПП, дисциплинированно голосует в Раде. Если у президента появились суицидальные намерения, то он может немедленно приступить к войне с Арсеном. Но президент, как торгаш, стремиться, чтобы это сделали за него. Вести подковерную войну. Но Ирина Геращенко проговорилась — что у шефа на уме, то у нее оказалось на языке", — объясняет эксперт.

По мнению политолога, сейчас неподходящий момент для прямого штурма Авакова. К тому же, по итогам "Михомайдана", Аваков свои позиции укрепил. Президент уверен, что МВД защитит его.

"Но, это не значит, что не будут подъедать окружение министра. Мы можем стать свидетелями очередного коррупционного скандала. Будет вялотекущая информационная война, но пойти на лобовой конфликт с Аваковым президент не осмелится. Нарушить баланс между президентом и Аваковым могут Соединенные Штаты. Им не нравится Аваков, но, чтобы не дестабилизировать ситуацию, они не форсируют событий. В перспективе, Аваков обречен", — считает Андрей Золотарев.

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Естественно, продолжается обмен любезностями между двумя противоборствующими сторонами. И это хорошо: как отмечает политолог, с точки зрения обывателя, потому что если паны вцепятся в чубы друг другу, то их руки не будут опускаться в карманы украинцев.

"А вот когда наступает затишье, когда все поделено, они шуршат по чужим карманам. Чем дольше продолжается борьба нанайских мальчиков, тем спокойнее украинцам", — подчеркивает политолог.

Как ни крути, а криминальная ситуация в стране к лучшему не измениться. Все будет как в странах третьего мира: перестрелки, взрывы, грабежи, похищения людей и прочее безобразия. И полагаться придется только на самих себя.