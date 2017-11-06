Портнов: облавы во Львове - акция устрашения полицейского государства

РИА Новости Украина

В ночь на субботу, 4 ноября, проезд Кривая липа в Галицком районе Львова перекрыли военные, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

Также, по его словам, "часть военных с полицией пытались прорваться в заведение "Парадокс".

Юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов считает, что данные облавы являются акцией устрашения несогласных, целью которой является заставить людей молчать под угрозой высылки в зону АТО.

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"Власти продолжают акции устрашения. Вчера во Львове провели новые облавы на подростков. Как бы дают всем сигнал, будете плохо себя вести — поедите на войну. В 2014-м году уже ловили и вручали повестки мужчинам-судьям. На войну мало кто поехал, но решения стали выносить, от греха подальше, в рамках принятого сверху сигнала", — отметил Портнов.

По его мнению, полицейское государство стало действовать фрагментарно и избирательно, то из соображений мести, то наживы, то устрашения.

"И всё это очевидно доживает до своего конца. Одно меня беспокоит, как на фоне всего происходящего можно ходить с таким наглым, пафосным, восхищенным собой и счастливым …", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, на днях правоохранители провели обыск в одном из ночных клубов Киева, во время которого у 17 человек были найдены наркотические вещества. В развлекательном заведении, по данным полиции, также были выявлены 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставили в столичный пункт сбора призывников. Между тем эксперты утверждают, что действия военных и полиции были незаконными.