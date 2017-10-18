Золотарев: мы уже всех достали, даже вполне толерантных европейцев

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Во вторник прошла масштабная акция под стенами Верховной Рады. Там собралось около десятка партий, народные депутаты, несколько общественных организаций, силы, которые обычно называют себя оппозиционными, и их сторонники. Мероприятие проходило не только в Киеве, но и в меньшей степени — в других городах. В результате событий в столице — четверо пострадавших и около 30 палаток возле здания парламента.

Так, потасовка произошла между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Валерием Гелетеем. В ходе конфликта Парасюк сначала толкнул Гелетея, а затем попытался ударить его ногой.

А ранее в понедельник представители "Нацкорпуса", "Правого сектора", "Свободы" взяли так называемую вертолетную площадку экс-президента Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль и потребовали национализации объекта. В результате оказалось, что здание — уже национализировано, однако активисты отказались освободить помещение.

Тем временем, украинская делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком отправилась в Вашингтон обсудить тарифы на газ. По его словам, Украина очень продвинулась в переговорах по цене на газ и может получить очередной кредитный транш МВФ до конца 2017 года.

Эти и другие значимые события вторника в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал (вечером 17 октября — Ред.) политический эксперт Андрей Золотарев.

ОБ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПОД ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ

Каковы итоги акции, проведенной 17 октября движением Михаила Саакашвили и их единомышленниками у стен парламента?

— Акция, по крайней мере, не завершилась. И, судя по всему, команде оппозиционеров удалось добиться тактического успеха, зацепиться за территорию возле Рады. Я несколько недооценил, глядя днем, как проходил антикоррупционный митинг, действительно, складывалось впечатление, что антикоррупционная гора родила мышь. Но это был достаточно грамотный тактический маневр: дождавшись, когда и полиция устанет, и зеваки разойдутся, включился, скажем так, ударный отряд во главе с Михо, который прошел через полицейское оцепление, и удалось разместить несколько десятков палаток, уже появилась полевая кухня, печенье… Ну, как говорил незабвенный Мустафа Найем: "Запасайтесь хорошим настроением, грузинским чаем".

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Услышат ли власти требования протестующих?

— Тут даже вопрос "слышат или не слышат", это палатки — это индикатор того, что организаторы, технологи, которые стоят за организацией этой акции, делают ставку на дальнейшую эскалацию протеста. В принципе, эта их палаточная технология, она как раз рассчитана на то, чтобы масштаб протеста нарастал по экспоненте. И то, что заявлено, что будут стоять до четверга, то мне кажется, что эта акция, возможно, не на один день. И здесь, с точки зрения власти, задача либо в 24 часа решить вопрос протестной акции, либо уже искать консенсус, договариваться, поскольку опыт "папередников" должен чему-то научить.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года

Как могут дальше развиваться события?

— Инициативу пытаются перехватить. Например, ночью вносится президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Это — излюбленный прием. Вспомните ситуацию с блокадой, как президенту удалось возглавить процесс. Это — стандартно. Что же касается содержательной стороны этих трех требований, то давайте возьмем любую социологию, любой компании с именем, чья репутация не вызывает вопросов. Эти вопросы не входят в десятку приоритетов украинцев. Что сегодня волнует украинцев? Вопросы войны и мира, вопрос тарифов, медицинской реформы, будем мы вообще в этой стране лечиться или нет, волнует рост цен на продукты первой необходимости, волнует вопрос отсутствия нормально оплачиваемой работы. Но никак не вопрос антикоррупционного суда. Скорее, эти требования — что у наших американских партнеров на уме, то у наших еврооптимистов на языке.

Вы связываете акцию с участием иностранных партнеров?

— Обратите внимание, как жестко началось противостояние 10 сентября. И потом как разом спал градус. Очевидно, кто-то отмодерировал конфликт между Саакашвили и властью, после чего стороны отошли за красные линии и резко снизили градус противостояния. Очевидно, все-таки, этим модератором является американская сторона, в её прочтении дальнейшего хода реформ, вот это приоритет. Для чего нужен антикоррупционный суд? НАБУ, по сути, это инструмент внешнего управления, эта организация — не системная, она не повязана с существующей системой. Для того, чтобы придать завершенность, нужен суд. НАБУ призвано расшевелить, изменить украинский политический ландшафт, потому что американцев интересует операционная управляемость процессами — не иметь дело с мозаикой в Верховной Раде, а иметь дело с тремя-четырьмя субъектами политического процесса.

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Почему именно американцы, а не Совет Европы и европейские страны?

— По моему, ответ на вопрос очевиден: именно США в наибольшей степени влияют на нашу внутреннюю политику, на экономические процессы.

О ПАРЛАМЕНТСКИХ ДРАЧУНАХ И ЗАХВАТЕ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ ЯНУКОВИЧА

Депутат Владимир Парасюк в ходе протестов около Верховной Рады толкнул экс-министра обороны Валерия Гелетея. Чем обусловлен инцидент?

— Напомню, как раньше днепропетровские ультрас решили вопрос с депутатской неприкосновенностью Юрия Березы на "Днепр-Арене". По-моему, более чем наглядная демонстрация того, как будет решаться вопрос с депутатской неприкосновенностью. На самом деле, за этим стоят два крайне опасных для общества процесса — это угроза разрушения легитимности власти, во-первых, и, во-вторых, это повышение уровня агрессии и повсеместно использования языка ненависти. К сожалению, вот эта мода, сначала этому аплодировали, потом это как-то приелось, а сейчас это вызывает тревогу. И мы видели конфликт Парасюка с Гелетеем, затем яйцо разбили на голове Алексея Гончаренко. Я подозреваю, что сегодня будут аплодисменты, поскольку персонаж — явно нелюбимый. К сожалению, то, что мы наблюдаем, показывает, что третий Майдан, если он случится, и эскалация этого конфликта могут привести к фатальным для страны и общества последствиям.

Что касается захваченной "Нацкорпусом" здания с вертолетной площадкой, почему целью активистов стал именно этот объект?

— Первое. Дело в том, что многих вводит в заблуждение само название "вертолетная площадка". Мы все помним формулу вооруженного восстания, Ленинскую формулу "Почта-телеграф-мосты". В данном случае, в этом пресловутом комплексе находится дата-центр "Парковый". Это один из наиболее защищенных по мировым меркам дата-центров, то есть это — стратегический объект. Раньше были почта и телеграф, а сейчас — дата-центр, через который проходят все интернет-коммуникации и 14 машинных залов. Это — достаточно серьезное предприятие. То ли, действительно, "Почта-телеграф-мосты", то ли кто-то хочет "рейдернуть" столь лакомый объект, но не будем гадать, в чьих интересах работает "Нацкорпус", поскольку такой неопределенный статус развязывает руки для последующих действий с этой собственностью.

УНИАН Националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"

Спикер ГПУ Лариса Сарган говорила, что сейчас ожидают решения суда по зданию, и даже сам Петр Порошенко отреагировал на действия "Нацкорпуса". Во время встречи с президентом Мальты он сказал о том, что подобное — неприемлемо. УНИАН Националисты наступают. Как шел захват "вертолетной площадки Януковича"

— Безусловно. Вопрос — в другом. Когда в государстве не работает сила права, работает право силы, и, увы, фактор силы и на будущих политических выборах, парламентских выборах, он, судя по всему, наряду с телевизионной кнопкой, с давлением улицы станет одним из составляющих такого джентльменского набора для политика. Поэтому инвестор, наблюдая за этим, сделает вполне очевидный вывод.

О ШАНСАХ НА СОЗДАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА

Как Вы оцениваете заявление президента о важности создания антикоррупционного суда?

— После Майдана реформой номер один должна была стать судебная реформа. И, по большому счету, то, что приняли под видом судебной реформы, у меня никаких позитивных эмоций не вызывает. И так в нашем сословно-феодальном государстве было правосудие для бедных, правосудие зажиточной шляхты, правосудие для власть предержащих. Увы, президент усилил контроль над судебной ветвью власти в итоге этой реформы. И я думаю, что в итоге ее подпишут, но что даст антикоррупционный суд? Возможно, это позволит уменьшить коррупционную ренту, возможно, будут показательные процессы, возможно, под гребенку попадут несколько друзей президента.

Среди требований тех, кто собрались сегодня под стенами Рады, также звучало требование о создании антикоррупционного суда. Насколько это осуществимая идея?

— Я бы рекомендовал, особенно на фоне того, что мы получили на прошлой неделе в ПАСЕ, этот холодный душ по закону об образовании, все-таки прислушаться к выводам Венецианской комиссии. А то, что у нас происходит, это такой фестиваль популизма, когда все друг друга обвиняют в популизме: власть — оппозицию, оппозиция — власть, все являются адептами простых решений сложных проблем, а в результате — ничего не решается. Поэтому если говорить об антикоррупционном суде, то я скептически отношусь к самой этой идее, так мы и до антикоррупционного президента дойдем. Но если уж создавать, то с максимальным учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Как в таком случае лучшее поступить президенту и Верховной Раде? написать реформу заново или взять за основу рекомендованный Венецианской комиссией законопроект и внести изменения?

— Второй вариант, это очевидно. С чистого листа, только если есть желание заиграть вопрос, растянуть его во времени. А если президент говорит, что нужно создавать рабочую группу, то это — первый вариант. Оно и понятно, потому что если президента первый вопрос — отмены депутатской неприкосновенности — вполне устраивает, тем более что появляется инструмент… представьте себе, если бы в 2013 году Янукович имел бы депутатский корпус, не обладающий депутатской неприкосновенностью. Он бы за синий лес загнал половину тогдашней оппозиции. Понимаете, полностью депутатская неприкосновенность отменена только в двух странах: в Намибии и Турции. Теперь возвращаясь к антикоррупционному суду. Я думаю, что не в интересах президента получить эту институцию. Поэтому говорить "да" — это такая стратегия мягкого отклонения. Заиграть вопрос. То есть, вопрос будет растягиваться по времени. Если действительно вопрос с депутатской неприкосновенностью можно решить быстро, то тут я не вижу потенциала.

Можно ли быстро решить вопрос неприкосновенности, ведь это касается непосредственно депутатов, которые должны за это проголосовать.

— Когда соберется тысяч пятьдесят под Радой, они проявят оперативность и 300 человек соберутся. Это инстинкт самосохранения. Улица безусловно играет роль, и Порошенко этим воспользуется по полной программе. Он попытается перехватить инициативу, проголосовав за отмену. Он же бросил косточку. Да, будем отменять, но вопрос это уже к следующей каденции, к 2020 году. Facebook / sergey.fursa Фурса об отказе Польши от кредита МВФ: новая тенденция

В редакции законопроекта от президента заложена норма, что закон вступает в действие после 2020 года, и это будет уже восьмой созыва парламента.

— Понятно, уже придут следующие, дескать, над ними не будут довлеть бизнес-интересы. На самом деле, это норма, которой могут торговать в процессе диалога.

Что касается бизнес-интересов, то третье требование — это реформа избирательного законодательства. Перестанет ли влиять на депутатов крупный бизнес, когда отменят мандатные округа?

— Для сравнения, я выбирал депутатов и по мажоритарке, и по пропорциональной системе… Возникнет проблема партийного рабства. Да, иметь дело с этой Верховной Радой, если она будет избрана по пропорциональной системе, будет намного проще внешним субъектам, но от этого депутаты не приблизятся к проблемам людей.

О НАДЕЖДАХ НА ТРАНШ МВФ

Оправдаются ли ожидания министра финансов на то, что Украина получит очередной транш уже в этом году?

— Нет. Мне печален сам факт, что нам приходится вопрос внутренней политики, а это — вопрос социальной политики, поскольку понятно, что означает цена на газ для миллиона украинцев, пускать в размен за очередной транш МВФ, все глубже залезая в безнадежные долги. Уже, по-моему, по 46 тысяч гривен каждый украинец должен МВФ и внешнему кредитору. При рынок газа в Украине — отсутствует.

При каких условиях будет формироваться рынок, учитывая, что Украина привязана к так называемой формуле "Дюссельдорф-плюс"?

— Безусловно, у нас как раз вот эту сферу энергетики, по моему мнению, слишком быстро и бездумно — возможно, это было и продумано в известных интересах — государство выпустило из-под своего контроля.

Для того, чтобы Украина получила новый транш, нужно завершить еще ряд реформ. Насколько позитивно оценят их в МВФ, учитывая реакцию ПАСЕ на закон об образовании?

— То, что мы увидели в ПАСЕ на прошлой неделе, картинка мира, которую нам длительное время продавала власть о том, что весь мир — с нами, она разом как-то треснула. Длительное время, действительно, европейцы многое спускали нашей власти, памятуя о внешнем давлении, о России, но, по-моему, мы всех достали. Мы доигрались и достали даже вполне толерантных европейцев.

Что касается медреформы, то депутаты будут рассматривать 900 поправок. Как Вы оцениваете перспективы, что четверг медицинская реформа будет проголосована?

— Я говорил о пропрезидентском большинстве в Раде, что когда встает острая, жесткая необходимость, Банковая мобилизует эти штыки, это фракции коалиции плюс депутатские группы и внефракционные, как было на прошлой неделе. Посмотрим в четверг с утра, поскольку, я так понимаю, что определенную мобилизационную работу будут проводить, но сама по себе реформа содержит столько "вкусняшек" для рядового украинца. Например, озвученная сегодня стоимость ряда медицинских процедур. Я видел сельскую медицину. Там хватает бабушек и дедушек, с которых нечего взять, и они все-таки хоть какую-то помощь, но получают элементарно. Теперь первая помощь это будут парамедики, такое себе медицинское такси. А дальше? Дальше надо за все будет платить. И пока энтузиазма у тех, кому призвана эта программа обеспечить доступность медикаментов, она особо не вызывает.

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Напомним, экономический эксперт Максим Праздников в эфире "ГС" оценил шансы Украины на получение очередного транша кредитной линии МВФ уже в этом году как отрицательные. По его словам, от повышения цены на газ, что является одним из требований фонда, население спасает боязнь чиновников растерять рейтинги в канун выборов. А эксперт инициативы Реанимационный Пакет Реформ Илья Несходовский уверен, что Украина не получит транш МВФ, если госбюджет-2018 будет "дутым".