Фурса об отказе Польши от кредита МВФ: новая тенденция

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Фонд нужен, чтобы поддерживать страны неудачники, а страны отличницы справляются и сами — написал на своей странице в Facebook экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя решение Польши отказалась от кредита МВФ. Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда стоимостью 9,2 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны в субботу, 14 октября.

"Все написали, что Польша отказалась от кредита МВФ. Но никто не говорит, что Польша и не брала кредит в последние годы. После того, как провела реформы в 90-х. Программа, от которой Польша аля отказалась — это программа 2009 года, когда МВФ дабы успокоить рынки пообещал дать деньги всем, кому понадобиться. В том числе и Польше. С тех пор Польша не взяла ни цента. Более того, Польша чувствовала себя так хорошо, что ее экономика росла даже в 2008-2009 г.г. Поэтому нет новости в том, что Польша отказалась от кредита МВФ.

Фонд нужен, чтобы поддерживать страны неудачники, а страны отличницы справляются и сами. Если выполняют домашнее задание. Польша свое выполнила еще в 90-е, Украина же, как двоечник, каждый раз остается на второй год. Одни и те же требования переходят из программы МВФ в программу, из 1998 года в 2017. И люди говорят друг другу, что какой-то МВФ чего-то от Украины требует, хотя этого требует здравый смысл и банальная экономическая наука", — полагает Фурса.

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Польша намерена отказаться от кредитной линии (FCL) Международного валютного фонда (МВФ) стоимостью 9,2 млрд долларов. "Мы уходим с кредитной линии в размере 9,2 млрд долларов от МВФ", — говорится в сообщении в официальном Twitter Министерства финансов страны.

Сергей Фурса/Facebook

Основанием для такого шага стали сверхдоходы национального бюджета размером в 4,9 млрд злотых (1,36 млрд долларов), полученным с января по август. Также на данное решение оказали влияние темпы экономического роста, которые, по информации ведомства, за упомянутый период составили почти 4%. В то же время в ведомстве не сообщают, намерена ли страна полностью разорвать действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что в МВФ ждут прогресса в переговорах с Украиной о выделении очередного транша в ближайшие дни. "Следует отметить, что во время брифинга глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен положительно оценил успехи НБУ по поддержке макрофинансовой стабильности и выразил уверенность в достижении прогресса в переговорах относительно получения Украиной следующего транша в рамках финансирования по программе EFF уже в ближайшие дни", — сообщает пресс-служба Нацбанка в субботу, комментируя работу ежегодных соборов МВФ и группы Всемирного банка, в которой также принимает участие украинская делегация.

Кроме того, руководители центральных банков Швеции и Украины договорились продолжать масштабную программу сотрудничества между главными банками стран.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.

Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.