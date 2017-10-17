Коммуналка "по-новому": развал инфраструктуры и возврат к буржуйкам

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Многократное повышение тарифов на услуги ЖКХ не сделало наши дома европейскими. Наоборот, жилищный фонд стал стремительно разрушаться, тогда как стандарты жизни, к которым мы привыкли еще с советских времен, стали меняться на глазах. Теплые батареи, горячая вода и летом и зимой, приготовление пищи на газовой плите стало непозволительной роскошью для большинства граждан страны всего за последние три года.

Гройсман умывает руки

Накануне начала отопительного сезона премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с заявлением относительно дальнейшего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По его словам, оснований для повышения цены на газ в Украине пока нет, поэтому на местах нельзя допустить роста цен на тепло и горячую воду.

"Не вижу никаких оснований для изменения цены на газ. Важно, чтобы на местах никто не допустил повышение цен на тепло, горячую воду. Сейчас таких оснований нет", — заявил Гройсман. В частности, он напомнил, что тарифная политика — это часть ответственности местных органов власти. "Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений", — сказал Владимир Гройсман.

Чем больше тарифы на ЖКХ, тем быстрее государство наращивает долги перед предприятиями ЖКХ, которые уже составляют около 30 млрд. грн, уровень оплаты населения за коммуналку за последние три год упал с 90% до 60%. Из наиболее дисциплинированной категории пользователей услуг ЖКХ население превратились в злостных неплательщиков. В условиях массовых долгов правительство попросту умыло руки, переложив на плечи местной власти все тарифообразование. Таким образом, весь гнев народа за новые платежки будет падать на головы муниципалитетов, тогда как Кабмин как бы не причем.

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"Все стрелки сегодня будут переносится на мэров городов. Я обращаюсь к мэрам городов. Ребята, вы еще не поняли, что вы сейчас останетесь крайними? Вам сейчас отдали тарифообразование, при этом, нацрегулятор загнал в долги ваши теплокомунэнерго, ваши ТЭЦ, а теперь премьер говорит — за все тарифы теперь будут отвечать мэры. Три года регулятор во главе с президентом регулировал тарифы, теперь поняв, что все это регулирование привело к тупику, они сбросили все это опять на местные советы", — заявил в эфире 112 Украина экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Украинское фото Алексей Кучеренко. Архивное фото

Кабмин также перенес на местную власть еще одно неприятное бремя — публично сообщить о невозможности содержать нынешнюю инфраструктуру ЖКХ. У городов нет столько денег, тогда как Киев отказался выдавать на это деньги. Поэтому муниципалитетам не остается ничего другого, как повышать тарифы и официально демонтировать действующую систему жилищно-коммунального хозяйства, которая нам досталась в наследство от Советского Союза. Уже сейчас горсоветы легализируют фактическое отсутствие горячей воды в большинстве городов, на очереди — отказ от централизованной подачи воды, тепла и света.

Города загоняют в средневековье

В Киеве треть киевлян все лето просидело без горячей воды из-за отключений со стороны "Киевэнерго", все это происходило с молчаливого согласия Киевгорсовета, который устранился от этого вопроса.

В Одессе горсовет принял решение вовсе отказаться от услуг централизованного снабжения горячей водой, узаконив ее фактическое отсутствие. Согласно принятой депутатами комплексной программы энергоэффективности Одессы на 2017-2021 годы, планируется полностью отказаться от подачи горячей воды. Большая часть горожан перешла на бойлеры, соответственно, сократилось количество потребителей, а снабжать горячей водой оставшуюся часть одесситов якобы экономически нецелесообразно. Взамен депутаты хотят потратить городские деньги на установку бойлеров для малообеспеченных горожан. При этом, они не посчитали, выдержит ли подобную нагрузку изрядно устаревшие городские энергосети.

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Не исключено, что вскоре депутаты горсовета Одессы посчитают, что экономически нецелесообразно иметь центральное отопление, и закупят для одесситов на городские деньги "буржуйки" и обогреватели. И это уже не является шуткой.

Процесс скатывания городов в конец девятнадцатого века медленно, но уверенно происходит по всей стране. И если в небольших поселках или городах переход на индивидуальное отопление вполне возможен, то в больших городах отказ от централизованного отопления может вызвать гуманитарную катастрофу.

В Закарпатской области жилой фонд уже отказался как от централизованных поставок горячей воды, а и от централизованного отопления, перейдя на индивидуальное отопление с помощью электрических и газовых нагревателей. Бедным слоям населения чиновники выделили деньги на закупку такого оборудования, отрапортовав в Киев о сокращении потребления газа. Сколько произошло пожаров в результате такого обогрева, местные власти не сообщили.

Города Марганец и Никополь Днепропетровской области, общее количество которых составляет около 160 тысяч человек, решением горсоветов уже отказались от центрального отопления, перейдя на электрокотлы. В результате электроснабжение городов стало стало давать сбои – горели электросети, трансформаторы, кабели, щитовые, по городу стали происходить массовые аварии с отключением электроэнергии и теплоснабжения.

По словам Кучеренко, которой побывал в городах, жители Марганца и Никополя оказались в полной зависимости от компании ДТЭК Рината Ахметова, поскольку отопление на электрокотлах оказалось намного дороже, чем на газовых котлах. В итоге, деньги как за энергоснабжение и энергообогрев стекаются одному олигарху, отметил эксперт.

"Вопрос отопления города решают городские депутаты, которые не понимают, как работает жилищно-коммунальный сектор. Там же сидят учителя, врачи, бизнесмены, что они знают? В результате город за бесценок продал свою инфраструктуру, а теперь оказался в полной зависимости от ДТЭК, к тому же, такой вид обогрева значительно дороже, чем централизованное отопление", — отметил Кучеренко.

"В результате повышения цен на газ теплее в домах не станет, денег у людей больше не станет, равно как не станет больше денег в бюджете, сейчас государство должно по субсидиям больше 20 млрд. грн. Никто из инвесторов сюда не придет. Кто будет вкладывать деньги в сектор, где государство обещает дотацию, однако отдаст деньги непонятно когда — может через месяц, может через год или вообще никогда. Ситуация на самом деле приближается к коллапсу, в итоге произойдет или перезагрузка власти, или население перестанет терпеть эту власть, или западные партнеры устанут от украинских партнеров и поменяют их на других", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий

"Если 75% населения находится на субсидиях, то это уже говорит о том, что жилищно-коммунальные услуги не доступны. Я специально открыл депозит, чтобы получить кредит по программе "Теплый дом", но мне не удалось взять кредит, там столько бумажек требуют, что я понял, что там будут вымогать деньги, в бюджете на кредиты по утеплению и энергосбережению домой предусмотрено всего 500 млн. грн, тогда как на 55 млрд. грн. выделяются на субсидии. То есть, на энергосбережение дали в 100 раз меньше, чем на субсидии. Это политика временщиков. Государственные деньги не расходуются на программы утепления и энергосбережения, на сокращение потерь в сетях, деньги вымываются из жилищного фонду и уходят в карманы олигархов", — подчеркнул Кучеренко.

Эксперт считает, что непомерно высокие тарифы на тепло и электроэнергию были установлены намеренно, чтобы население отказывалось от центрального отопления и водоснабжения. Поэтому монополисты намеренно не оказывают услуги по подаче горячей воды якобы в целях экономии.

"Они не оказывает услуги, люди тогда приходят к мэрам и говорят, дайте нам отключиться от центрального отопления. Мэры этому и рады, ведь так у них гора с плеч, поэтому они говорят: отключайтесь. А вот в Киеве треть горожан сидела без воды, а городские депутаты даже пальцем не пошевелили, чтобы прекратить это безобразие. Хотя на выходе, почему люди остались без воды? Летом турбина работает, электроэнергия генерируются, а "Киевэнерго" отключает горячую воду и говорит: нам не выгодно подавать горячую воду летом, а куда они это тепло девают? В Днепр или атмосферу? Что это за постановка вопроса нам не выгодно? Если у вас в городе автобусный перевозчик выиграл тендер на право перевозить людей, а он в итоге людей возит только утром и вечером, а днем не возит, поскольку говорит, что это ему невыгодно, вы что сделаете с такими перевозчиком?" - заявил Кучеренко.

Еврожизнь с буржуйкой и со свечкой

Пока же власть шаг за шагом отменяет те стандарты городской жизни, по которым украинцы жили десятилетиями. Чиновники понизили нормативы комнатной температуры зимой, сократили сроки отопительного сезона, стали массово отключать людям горячую воду, заставили сельских жителей отказаться от газа, теперь всячески вынуждают горожан отказываться от централизованной подачи воды и тепла.

Взвинтив до небес тарифы на ЖКХ, власть занялась массовой пропагандой "преимуществ" экономии на тепле. Пока чиновники "Нафтогаза" получают миллионные премии и летают в двухдневные командировки за сотни тысяч гривен, подконтрольные власти СМИ рассказывают населению, что стоит отказываться от принятия ванн, что нельзя мыть посуду под струей воды из-под крана, а согреваться в холодной квартире можно с помощью больничной грелки. Чиновники хотят приучить украинцев, что нужно жить экономно, что так делают в Европе, хотя подобная информация не соответствует действительности.

"Я был в Скандинавских странах. Там везде работает централизованное отопление — и летом и зимой есть горячая вода, и это современный вид отопления, они сжигают и солому, и мусор и другие виды топлива. Опыт этих стран нужно изучать в срочном порядке. В северной Европе нет дураков отказываться от централизованного отопления, все понимают, что это и дешевле и безопасней. Отказываться от центрального отопления и горячей воды могут только такие дураки, как наши чиновники и депутаты", - отметил Кучеренко.