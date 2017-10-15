Эксперт: в отличие от олигархов, украинцы отдают за коммуналку последнее

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

На законное возмещение сэкономленных энергоносителей в предыдущий отопительный период имеют право 2 миллиона семей. В Минсоцполитики анонсировали начало монетизации субсидий. При этом общая сумма назначенных выплат — более 1 миллиарда гривен.

В министерстве верят, что украинцы увидят, куда "исчезает" их экономия, поскольку она будет трансформироваться в конкретные выплаты.

Насколько монетизация позволит стимулировать население к уменьшению потребления энергоресурсов, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

Каким образом будет осуществляться монетизация субсидий?

— Достоверно в Украине мало что известно. Около одного миллиарда гривен из тех 55-ти, которые были в бюджете 2017 года, хотят отдать людям за те услуги в сфере коммунального хозяйства, которые они не получили. В принципе, идея неплохая, но это меньше 2% от всех субсидий. Но это делается только для того, чтобы удовлетворить требования МВФ, то есть 2%, но зато скажут, что начался процесс монетизации субсидий, хотя процесс, в принципе, правильный.

То есть он будет, по сути, фиктивный, но если станет масштабным, то это пойдет украинцам на пользу?

— В целом, да, потому что из тех 55 миллиардов очень сложно понять, кто что получил и почему такие суммы. Так пусть хотя бы из 55-ти один миллиард получат люди. Но проблему, конечно, это не решит. Проблема жилищно-коммунального хозяйства Украины заключается в том, что у нас услуги, которые предоставляются в этой сфере, они монополизированы, и структура собственности тех компаний, которые предоставляют услуги, она либо государственная, а это — однозначно коррупционная система. Например, если взять "Нафтогаз Украины", то в 2014 году убытки были 100 миллиардов гривен, в 2016 году — прибыль, по-моему, 25 миллиардов, за счет чего почти в семь раз выросла цена на газ. То есть коммунальные службы подымают цену, неизвестно, как они тратят эти деньги, поэтому здесь, если говорить о государственных компаниях, только приватизация, причем с привлечением серьёзного иностранного инвестора, который не будет воровать.

Вот стало известно, что замминистра обороны арестовали за то, что компания, которая зарегистрирована на человека, который живет в многоквартирном доме и даже не имеет собственной машины, получил, по-моему, государственный заказ на 7 миллиардов гривен, и все государственные заказы работают через такие фирмы-прокладки — деньги уходят, а за это платят пользователи жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому пока эта система останется, тарифы будут расти, и даже если частично они будут покрываться за счет субсидий либо живых денег, все равно люди будут платить во много раз больше, чем стоит эта услуга, а на этом кто-то будет зарабатывать миллиарды.

Каков механизм получения денег от монетизации субсидий — люди будут получать на руки живые деньги?

— В этом заключается идея от МВФ. К сожалению, в МВФ понимают, что как-то затронуть собственность компаний в Украине — невозможно, потому что ни президент, ни премьер, ни парламент никогда не откажется от такого лакомого кусочка, точнее, огромного куска как "Нафтогаз Украина", "Укрзализныця" тоже, кстати, компания, которая на миллиарды закупала продукты. Все государственные монополии через такие фирмы-посредники завышают стоимость тарифов, поэтому население за них переплачивает. И пусть хоть какая-то часть этих субсидий будет монетизироваться, пусть люди хоть что-то получат, то есть, условно говоря, 98% в 2017 году получают собственники компаний, а 2% — население.

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Существует ли гарантия, что люди, получив на руки живые деньги, все-таки оплатят коммуналку, а не просто потратят деньги и будут накапливать долги?

— Гарантий нет, но эти 2% ситуацию не изменят, и поэтому даже если люди купят лекарство или еду, то это будет лучше, чем Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов либо Игорь Коломойский получат эти деньги. Те люди, которых я назвал, они и так получают огромные суммы сейчас в Украине, поэтому я не вижу проблемы, что кто-то увеличит задолженность, но купит себе еду либо лекарства на эти деньги.

Напомним, эксперт Александр Слобожан считает, что передача льгот на местный уровень является нарушением принципа субсидиарности, поскольку не соответствует принципам Европейской хартии и положениям, заложенным в Конституции. В свою очередь, экономист Андрей Новак думает, что если функцию выплачивать субсидии возложат на местные бюджеты, это приведет к коллапсу всей системы субсидий.