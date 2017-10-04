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    Корнейчук: разберемся, зачем Порошенко два закона по Донбассу

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (75)

    (обновлено: )50530
    Вся общественность будет обсуждать первый закон, для этого и предназначенный. Хотя вся спецоперация делалась именно ради второго, чтобы обеспечить «перезапуск" выполнения Минских соглашений, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ зарегистрирован под названием "Проект

    Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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    Кроме того президент внес еще один проект закона по Донбассу "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".  Проект определен президентом как неотложный.

    "Порошенко внес два законопроекта о Донбассе в Раду. Почему именно два? Во-первых, ему необходимо было сохранить лицо перед своими избирателями и показать, что он "не сдает" свои позиции Путину по требованию Вашингтона. Ведь Порошенко идет на выборы как антироссийский президент", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    Именно поэтому, отмечает аналитик, в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" долго и нудно расписывается про российскую оккупацию на Донбассе, про механизмы противостояния "агрессии", прописывается использование армии.

    "Иными словами, убирается термин "АТО" и заменяется на "сдерживание российской агрессии", а также прописывается все командованиями военными операциями в подчинение Обьединенного оперативного штаба ВСУ. Собственно, данный закон направлен исключительно на украинского потребителя. Описывает уже существующие реалии с 2014-го года и оправдывать использование армии в АТО. И не имеет никаких особых юридических последствий для Минских соглашений", — пояснил Корнейчук.

    По мнению политтехнолога, Порошенко должен был по указанию Вашингтона продлить действие Закона об особом статусе Донбасса, являющегося основой Минских соглашений.

    "Что Порошенко и сделал во втором законопроекте "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлив на год закон об особом статусе. Иными словами, вся общественность должна обсуждать первый закон, для этого и предназначенный. Хотя вся спецоперация делалась именно для второго. Мы видим, что "Большая сделка" Трампа-Путина, частью которых и "перезапуск" выполнения Минских соглашений, пока успешно продвигается", — констатировал Корнейчук.

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