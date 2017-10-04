Корнейчук: разберемся, зачем Порошенко два закона по Донбассу

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ зарегистрирован под названием "Проект

Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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Кроме того президент внес еще один проект закона по Донбассу "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Проект определен президентом как неотложный.

"Порошенко внес два законопроекта о Донбассе в Раду. Почему именно два? Во-первых, ему необходимо было сохранить лицо перед своими избирателями и показать, что он "не сдает" свои позиции Путину по требованию Вашингтона. Ведь Порошенко идет на выборы как антироссийский президент", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Именно поэтому, отмечает аналитик, в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" долго и нудно расписывается про российскую оккупацию на Донбассе, про механизмы противостояния "агрессии", прописывается использование армии.

"Иными словами, убирается термин "АТО" и заменяется на "сдерживание российской агрессии", а также прописывается все командованиями военными операциями в подчинение Обьединенного оперативного штаба ВСУ. Собственно, данный закон направлен исключительно на украинского потребителя. Описывает уже существующие реалии с 2014-го года и оправдывать использование армии в АТО. И не имеет никаких особых юридических последствий для Минских соглашений", — пояснил Корнейчук.

По мнению политтехнолога, Порошенко должен был по указанию Вашингтона продлить действие Закона об особом статусе Донбасса, являющегося основой Минских соглашений.

"Что Порошенко и сделал во втором законопроекте "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлив на год закон об особом статусе. Иными словами, вся общественность должна обсуждать первый закон, для этого и предназначенный. Хотя вся спецоперация делалась именно для второго. Мы видим, что "Большая сделка" Трампа-Путина, частью которых и "перезапуск" выполнения Минских соглашений, пока успешно продвигается", — констатировал Корнейчук.