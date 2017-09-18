Военный эксперт: деньги в армии не осваивают, а распиливают

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко подписал указ о пересмотре финансирования нацбезопасности и обороны в 2018 году. Согласно решению СНБО, Кабмин должен предусмотреть в госбюджете на 2018 год затраты на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта.

Также правительству поручено рассмотреть вопрос финансирования в 2018 году Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

Подробнее о финансировании военных в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Олег Стариков.

Что это означает, что в следующем году будут выделены средства в размере 5% ВВП?

— Дело том, что и в этом году такая же самая программа — 5% от ВВП выделялось на ВСУ и другие воинские формирования.

В принципе, что было в том году, что в этом, а сумма повысилась потому, что будут, наверное, больше доходы или расходы – тут в зависимости от того, как парламент примет какой-то шаг. Знаете, при таких объемах — один миллиард — туда, один миллиард — сюда, в принципе, это не имеет значение. Главное – как их правильно освоить, не "распилить", а освоить.

Об увеличении расходов на оборонку говорил Гройсман во время презентации проекта бюджета на 2018 год. Зачем тогда отдельно вводить какие-то решения СНБО и сообщать еще раз публично?

— Дело в том, что у нас ведь самая основная задача у всех стратегических документах — в военной доктрине, в стратегии национальной безопасности и обороны, закон Украины принят — то, что наша задача стратегическая – это вступление в НАТО.

Вступление в НАТО – это выделение… именно в НАТО требования по военному блоку, не по гражданскому, а по военному блоку – это выделение на вооружение 5% ВВП. В принципе, это политическое заявление идет в духе политических и принятых законов.

По проекту бюджета 60 миллиардов гривен будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ. Достаточно ли этого для того, чтобы ВСУ функционировали прилично?

— С этой суммы там разбили. Сказать, что было около 60 миллиардов выделяется, на следующий — будет 80 миллиардов. По структуре – содержание войск, подготовка ВСУ и развитие вооружения и военной техники.

Так вот, на 2016 год, я эти данные взял официально из белой книги 2016, то есть той книги, которую Минобороны официально распространяет. Так вот, структура распределения бюджета в 2016 году, 2017 год — одно и тоже: у нас армия проедания, не развития, а проедания.

Дело в том, что по самой структуре 80%, которые идут – это идут на денежное обеспечение военнослужащих. Это очень важно, потому что раньше было у нас в Украине одно из самых низких денежных содержаний из ближних наших стран. Для того чтобы привлечь на контрактной основе людей в армию, пошли по пути, чтобы повышать им денежное содержание.

Но структура сама по себе, вот это само денежное — тоже она была извращена. Только где-то две недели назад Кабмин принял постановление, которое изменило само денежное содержание, структуру денежного содержания. Я примерно объясню, что такое.

Вот в АТО, на войне командир бригады получает где-то 16-20 тысяч гривен. Это правильно, это совершенно правильно, они должны больше получать. Этот самый комбат, который выходит на пенсию, он получает пенсию четыре тысячи гривен. То есть ему вот эти суммы, которые идут не на воинское звание, не на выслугу лет и не на должностной оклад шли на премии, а премии не включаются в пенсионный оклад.

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Поэтому сейчас Кабмин при содействии общественности, в принципе, я в этом принимал участие, мы добились, чтобы поменяли содержание. Например, я 11 лет назад уволился, я вот полковник, мне за воинское звание платили 135 гривен. И сейчас полковник получал 135 гривен. Поэтому сейчас, слава богу, увеличили.

Теперь военнослужащие, которые будут служить долго в армии — 20-25 лет, они будут уходить на пенсию, получать максимальную пенсию. Это очень правильно. Тогда мы привлечем в армию не заробитчан, а настоящих кадровых офицеров, патриотов, которые будут добросовестно и честно выполнять свой долг по защите нашей родины. Это по структуре денежного содержания.

Теперь хотелось бы обратить внимание по обеспечению оружием, развитие вооружения, боевой техники. Выделяется где-то 16% от той суммы. Из этой суммы где-то 93% выделяется на модернизацию, восстановление старой техники, а только 3% — на разработку новых вооружений, техники. А тут должно быть чуть-чуть переделано, потому что мы то вооружение, которое осталось нам в наследство от СССР в 1980-х годах, мы его просто берем и реформируем.

То есть мы не переводим армию в армию четвертого поколения, мы оставляем армию в третьем поколении, но навешиваем какие-то новые штуки, а надо переводить армию третьего поколения в армию четвертого поколения. Вот эту структуру надо чуть-чуть менять.

Хватает ли денег на масштабные учения?

— В странах НАТО и где нормальный бюджет, где идет 40% на содержание вооруженных сил, 30% — на развитие вооружения и 30% — на подготовку вооруженных сил, то есть на учения.

Это правильно, эта структура, потому что и расходы именно на подготовку именно подлежат коррупционным рискам. Их там невозможно куда-то деть, а вот на всякое развитие инфраструктуры, военных городков, что-то еще, потому что, зная откаты и скрытые работы, которые доходят до 50-60%, в итоге мы можем получить: деньги растратили, а городков нет.

Вот это коррупционная составляющая, а на учения любые деньги мы должны тратить, потому что самая главная наша задача – это обеспечить оперативную совместимость наших вооруженных сил и стран НАТО, что записано в стратегических документах, и чем больше наших воинских частей проводят учения с контингентом НАТО, тем лучше.

Напомним, госпрограмма развития вооружения движется в нужном направлении, но медленно, поскольку ее ахиллесова пята — финансирование, считает эксперт Сергей Згурец.