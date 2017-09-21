Сенат США увеличил оборонную помощь Украине: известны подробности

Владимир Матвеев, обозреватель

Сенат США утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 700 миллиарда долларов и поддержал ключевые элементы поправки к закону, которые могут увеличить помощь в сфере обороноспособности для Украины в размере $500 млн. на два года.

В этом бюджете заложены средства на усиление американской противоракетной обороны и оказание военной поддержки Украины. Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны.

Сенат США в понедельник проголосовал за свою версию законопроекта об оборонной политике в размере порядка 700 миллиардов долларов (см. здесь и здесь).

Документ был утвержден подавляющим большинством голосов, его поддержали 89 сенаторов.

Законопроект предусматривает выделение 65 миллионов долларов на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования. В то же время законопроект требует, чтобы эта программа не была нарушением договора о РСМД со стороны США.

Согласно утвержденному законопроекту, $640 млрд будут потрачены на основные нужды Пентагона, а также еще $60 млрд на военные операции за рубежом — в Афганистане, Ираке, Сирии. Ранее Белый дом запрашивал $603 млрд на основные расходы, и $65 млрд на зарубежные операции. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

Кроме того он также одобрил предоставление 100 миллионов долларов странам Балтии по повышению сопротивляемости и укрепления потенциала для сдерживания "российской агрессии".

Согласно законопроекту, Украина в 2018 году может получить до $150 млн в качестве военной помощи, против 350 млн долларов, предусмотренных в минувшем году сообщается в тексте документа. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

Напомним, 15 сентября Палата представителей США приняла законопроект о федеральном бюджете, в котором предусмотрено выделение Киеву военной помощи в размере 150 млн. долларов США. Эти средства будут доступны министерству обороны США до 30 сентября 2018 года.

Законопроект в соответствии с Инициативой по оказанию помощи Украине (Ukraine Security Assistance Initiative) предоставляет $150 млн. помощь в тренировках, обучении, оборудовании и содействию украинским военным, Национальной гвардии и службам безопасности.

Белый дом выступал против некоторых разрозненных положений закона об ассигнованиях на оборону в размене 700 миллиардов долларов, но президент Дональд Трамп не грозил наложить на него вето.

Сенатский законопроект предполагает большее финансирование базовых военных расходов, чем законопроект Палаты представителей, и меньшее — Фонда зарубежных чрезвычайных операций. Но оба они установят лимит военных расходов выше, чем президент Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal.

Конгресс еще не завершил работу над оборонным бюджетом. Сенат и палата представителей должны согласовать окончательную версию к концу 2017 года.

Указанные отличия в проектах и внесенные в законопроект сенаторами поправки вызвали накануне разнотолкования и ряд вопросов, по сути, и объемам предоставляемой помощи оборонного характера Киеву.

Киев добивается от Соединенных Штатов поставок в страну летального оружия в течение последних трех лет, однако до сих пор эти попытки не увенчались успехом.

Напомним, что в ночь на 19 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018 год", которым предполагается выделить полмиллиарда долларов Украине для сферы безопасности и обороны.

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Как отмечается на страничке Порошенко в сети Facebook документом санкционируется предоставление Украине летального вооружения оборонного характера. Кроме того, законопроектом разрешается использование средств оборонного бюджета США на реабилитацию в американских медучреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на повышение боеспособности ВВС и ВМС Украины.

Возможное выделение Киеву более обозначенных в оборонном бюджете США 150 миллионов долларов может осуществляться также за счет бюджета Пентагона.

Сенат поддержал ключевые элементы поправки к закону о Национальном оборонном бюджете США (NDAA) на 2018 фискальный год, которые увеличивают помощь в сфере безопасности для Украины.

В частности, согласно заявлению одного из соавторов этой поправки, сенатора-республиканца Роба Портмана США предоставят помощь в 500 млн долларов при условии, что Украина покажет прогресс в реформах оборонного сектора.

Предполагается предоставление 500 млн долларов США помощи в сфере безопасности, включая летальное и нелетальное оборудование, обучение и техническую помощь.

"Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским контролем за военными, улучшение системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий", — заявил Портман.

Впервые "законопроект позволяет предоставлять помощь для усиления военно-морской возможности Украины, которые значительно ухудшились, заявил Портман, который также является членом Комитета по международным отношениям Сената США.

По мнению сенатора, эти дополнения отвечают наиболее насущным потребностям украинских военных в противотанковом вооружении, защищенной связи и контрартиллерийских радарах.

Отмечается, что средства предусмотрены на два года, чтобы у министерства обороны США и государственного департамента было время на их выделение и освоение.

Также утверждены условия предоставления помощи и методологии для подтверждения прогресса Украины в институциональных оборонных реформах. Ключевые цели будут включать улучшение обеспечения, управление запасами, улучшение безопасности частной или зарубежной оборонной технологий.

Предусмотрено добавление воздушных и береговых оборонительных радаров, минных и противоминных возможностей, прибрежных и береговых возможностей.

Как отмечается на сайте "облегчаются возможности использовать помощь США для покрытия медицинских и других расходов, связанных с заботой об украинских служащих, медицинского обучения и поддержки украинцев", сказал сенатор.

В целом в принятом проекте бюджета, как в предложениях Белого дома и в принятом палатой представителей документе, предусматривается существенное увеличение расходов на противоракетную оборону — до 8,5 миллиарда долларов.

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Теперь, палате представителей конгресса и сенату необходимо сформировать согласительную комиссию, чтобы свести оба варианта бюджета в один текст, поскольку версия сената имеет отличия. После этого этот документ будет направлен на подпись президенту США.

Не исключено, что Трамп ветирует решение Сената о выделении Украине помощи в полмиллиарда долларов.