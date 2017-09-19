Порошенко на шпагате. Власть притормозила со скандальным законом

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Скандальный закон об образовании, подоспевший аккурат к началу учебного года, стал одной из самых обсуждаемых тем осени.

Напомним, согласно принятой ВР инициативе, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. А уже с 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Очевидно, что такое положение вещей не могло не смутить тех, кто для кого Украина всегда была только второй родиной. Свой протест уже успели выразить в России, Венгрии, Румынии и Молдовы. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

Ни "нет", ни "да"

Прекрасно понимая, какого шороху в Европе может наделать скандальная инициатива, украинские власти не спешат с ее окончательным утверждением.

Несмотря на то, что Верховная Рада проголосовала за новый закон, а спикер Андрей Парубий по-быстрому поставил под ним свою подпись, последнее слово все же остается за Петром Порошенко. Именно президент имеет право наложить свое вето на сомнительную инициативу, отправить документ на доработку и спасти свое без того пошатнувшееся реноме в глазах западных партнеров.

О том, что на Банковой не спешат с подписанием закона об образовании могут свидетельствовать и слова представительницы президента в ВР, замглавы фракции «БПП» Ирины Луценко. Комментируя дальнейшие перспективы инициативы, депутат, как говорится, не сказала ни "нет", ни "да".

"Есть определенный период для того, чтобы президент рассмотрел закон. Он находится уже в президентской администрации и юристы его анализируют, смотрят на предмет соблюдения Конституции и отдельных моментов", — отметила депутат.

Все-таки подпишет?

О некоем торможении в процессе принятия скандальной инициативы говорит и политолог Алексей Якубин.

"Тот факт, что Порошенко, в принципе, не спешил подписывать этот закон, и не подписал перед своим визитом в США на Генеральную ассамблею ООН уже говорит о том, что власть не просчитала тот международный резонанс, который вызвала инициатива. Банковая решила не накалять обстановку перед визитом Порошенко в Нью-Йорк и Канаду", — говорит эксперт.

Вместе с тем, Якубин считает, что так или иначе президент подпишет закон.

"Уверен, вето не будет применено. Порошенко подпишет документ, но с некими реляциями, просьбой к Раде изменить наиболее резонансные вещи. Если европейцы будут и дальше столь настойчивы, то власти так или иначе придется дать заднюю", — отмечает политолог.

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Национальный интерес

Тем не менее, представители парламентской коалиции непреклонны и продолжают настаивать на том, что в вопросе образовательного закона надо идти до конца.

"Уверен, что президент подпишет закон, — говорит нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. — То, что отдельные страны высказались против, это свидетельствует лишь о том, что там активны позиции пророссийских сил. Активно требует отменить закон Венгрия. Но нужно спросить себя, сколько украинских школ сегодня действуют в Венгрии и которые сегодня финансировались бы за счет государства. Изучать родной язык — национальный интерес Украины. Пока в Конституции записано, что государственный язык — украинский, мы будем изучать именно украинский".