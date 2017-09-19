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    Порошенко на шпагате. Власть притормозила со скандальным законом

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (77)

    (обновлено: )102714
    Улетев в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, президент Петр Порошенко так и не подписал принятый Верховной Радой резонансный закон об образовании.
    Порошенко на шпагате
    РИА Новости Украина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Скандальный закон об образовании, подоспевший аккурат к началу учебного года, стал одной из самых обсуждаемых тем осени.

    Напомним, согласно принятой ВР инициативе, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. А уже с 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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    Очевидно, что такое положение вещей не могло не смутить тех, кто для кого Украина всегда была только второй родиной. Свой протест уже успели выразить в России, Венгрии, Румынии и Молдовы. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

    Ни "нет", ни "да"

    Прекрасно понимая, какого шороху в Европе может наделать скандальная инициатива, украинские власти не спешат с ее окончательным утверждением.

    Несмотря на то, что Верховная Рада проголосовала за новый закон, а спикер Андрей Парубий по-быстрому поставил под ним свою подпись, последнее слово все же остается за Петром Порошенко. Именно президент имеет право наложить свое вето на сомнительную инициативу, отправить документ на доработку и спасти свое без того пошатнувшееся реноме в глазах западных партнеров.

    О том, что на Банковой не спешат с подписанием закона об образовании могут свидетельствовать и слова представительницы президента в ВР, замглавы фракции «БПП» Ирины Луценко. Комментируя дальнейшие перспективы инициативы, депутат, как говорится, не сказала ни "нет", ни "да".

    "Есть определенный период для того, чтобы президент рассмотрел закон. Он находится уже в президентской администрации и юристы его анализируют, смотрят на предмет соблюдения Конституции и отдельных моментов", — отметила депутат.

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    Все-таки подпишет?

    О некоем торможении в процессе принятия скандальной инициативы говорит и политолог Алексей Якубин.

    "Тот факт, что Порошенко, в принципе, не спешил подписывать этот закон, и не подписал перед своим визитом в США на Генеральную ассамблею ООН уже говорит о том, что власть не просчитала тот международный резонанс, который вызвала инициатива. Банковая решила не накалять обстановку перед визитом Порошенко в Нью-Йорк и Канаду", — говорит эксперт.

    Вместе с тем, Якубин считает, что так или иначе президент подпишет закон.

    "Уверен, вето не будет применено. Порошенко подпишет документ, но с некими реляциями, просьбой к Раде изменить наиболее резонансные вещи. Если европейцы будут и дальше столь настойчивы, то власти так или иначе придется дать заднюю", — отмечает политолог.

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    Национальный интерес

    Тем не менее, представители парламентской коалиции непреклонны и продолжают настаивать на том, что в вопросе образовательного закона надо идти до конца.

    "Уверен, что президент подпишет закон, — говорит нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. — То, что отдельные страны высказались против, это свидетельствует лишь о том, что там активны позиции пророссийских сил. Активно требует отменить закон Венгрия. Но нужно спросить себя, сколько украинских школ сегодня действуют в Венгрии и которые сегодня финансировались бы за счет государства. Изучать родной язык — национальный интерес Украины. Пока в Конституции записано, что государственный язык — украинский, мы будем изучать именно украинский".

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