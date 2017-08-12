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    Экономика

    ГПУ обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в 6,1 млрд грн - СМИ

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    Сумма задолженности предприятий-поставщиков перед Минобороны составляет 11% годового финансирования. При этом, просроченная задолженность достигла 755 млн грн, пишут СМИ.
    Генеральная прокуратура Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины обнаружила, что на конец 2016 года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны увеличилась втрое — на 2,4 млрд грн и достигла, таким образом, рекордной суммы — более 6,1 млрд грн, сообщает ZN.UA.

    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell
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    По информации издания, соответствующие данные приводятся в письме (№10/2/1-20618-17) генерального прокурора Юрия Луценко премьер-министру Владимиру Гройсману, направленном им в середине июля текущего года в Кабинет министров.

    Как отмечается, сумма задолженности составляет 11% годового финансирования. При этом, просроченная задолженность достигла 755 млн грн.

    У предприятий концерна "Укроборонпром" такая задолженность перед Минобороны составила 1,6 млрд грн, а просроченная задолженность — 335 млн грн.

    Напомним, в июле президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительном финансировании сектора обороны и безопасности.

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