Накануне большой войны. AgoraVox: Украина "приближается к точке невозврата"

Владимир Матвеев, обозреватель

Как отмечает Кристель Неан во французском издании AgoraVox, хотя официально США не поставляют Украине наступательного оружия, из утечки документов стало ясно, что на самом деле, несмотря на запрещающие это в настоящий момент американские законы, Киев подписал соглашение с компанией AirTronic USA о закупке 100 гранатометов PSRL-1 на сумму в 554 574 долларов.

Договор был подписан 11 ноября 2016 года администрацией Барака Обамы три дня спустя после победы на президентских выборах Дональда Трампа, напоминает издание.

Как пишет Неан, по имеющимся у нее данным, эти гранатометы были поставлены Национальной гвардии, и в частности батальонам "Азов", в нарушение действующих запретов на продажу оружия и "подготовку украинских неонацистских отрядов".

Наряду с этим президент Украины Петр Порошенко 7 августа запустил кампанию по мобилизации украинцев в возрасте от 20 до 27 лет в Национальную гвардию в рамках обязательной военной службы. Как отмечает журналистка, именно национальная гвардия и неонацистские батальоны активнее всего проявили себя в начале войны в Донбассе, когда "регулярная армия отказывалась вести огонь по мирным жителям".

Это указывает, пишет AgoraVox на намерение Порошенко возобновить в скором времени военные действия в Донбассе, о чем недавно говорил лидер ДНР. Отмечается, что подтверждением этого является недавнее перемещение тяжелого оружия к линии фронта украинской армией, которая не чурается размещения артиллерии в жилых зонах, например, Авдеевке.

Журналистка также пишет о том, что день спустя после установки камеры ОБСЕ, она была так сильно повреждена украинской армией, что перестала работать, и наблюдателям ОБСЕ пришлось забрать ее. Между тем камеры ОБСЕ не давали возможности действовать в полной безнаказанности, например, стрелять по водоочистной станции Донецка.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации (СЦКК) находятся едва ли в большей безопасности, так как в конце минувшей недели украинская армия обстреляла из танков и минометов село Безыменное и в том числе зону расположения поста наблюдателей СЦКК, "вынудив их спрятаться в убежище".

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Всего за одни лишь сутки в конце минувшей недели украинская армия 54 раза нарушила прекращение огня, выпустив, согласно AgoraVox, в общей сложности 315 снарядов запрещенного по Минским соглашениям калибра, "в том числе 30 артиллерийских снарядов калибра 120мм и 152мм, 34 танковых снаряда и 251 минометный снаряд 82мм и 120мм".

Число нарушений со стороны украинской армии и количество снарядов запрещенного калибра, согласно Неан, стабильно растут, не говоря уже о стрельбе по наблюдателям ОБСЕ и СЦКК и их оборудованию. Французская журналистка пишет, что "это означает, что Украина все больше игнорирует свои обязательства по Минским соглашениям и ищет войны".

В свою очередь, самопровозглашенная ДНР все еще "выступает мирное урегулирование конфликта", "продолжая переговоры по проекту нового государства, которое должно прийти на смену Украине". Глава непризнанной ДНР получил множество комментариев на этот счет, и, "хотя идея переформирования государства пользуется широкой поддержкой, название "Малороссия" не встретило положительного отклика".

Как бы то ни было, подчеркивает издание, в этом нет ничего страшного, поскольку, как с самого начала говорил Александр Захарченко, главная цель заключается в том, чтобы "положить начало широкому обсуждению и рассмотреть предложения каждого, чтобы сформировать привлекающий наибольшее число людей общий проект".

Раз большинству не по душе это название, "будет найдено новое по согласованию с населением". Главное — не название, а "фундамент нового государства", отмечает Неан.

Украина в такой перспективе становится примером того, как не следует поступать. Так, украинский профсоюз журналистов сообщил о 40 случаях физической агрессии в отношении его членов во время работы за первую половину этого года. Это относится и к зонам, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе. "Нападавшие остались безнаказанными", что лишь "способствует новым проявлениям агрессии".

Французское издание напоминает, что после Майдана в Украине погибли несколько журналистов и сотрудников СМИ, в том числе (неполный список): Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин и Андреа Роккелли — все они погибли в 2014 году в Донбассе в результате преднамеренного обстрела со стороны украинской армии (причем той зачастую было известно, что речь шла о журналистах). Олесь Бузина умер 18 апреля 2015 года в Киеве после того, как его персональные данные появились на сайте "Миротворец". 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет скончался в Киеве в результате взрыва его машины.

Журналистка прогнозирует, что с учетом "набирающих силу столкновений между украинскими неонацистскими батальонами и регулярной армией", "хаос в стране будет только усиливаться". Так, 59-я бригада ВСУ обстреляла позиции "Правого сектора" у Пищевика из комплексов "Град", что "пришлось не по вкусу нацистам, которые решили отомстить. Бойцы "Правого сектора" отправились в зону ответственности 59-й бригады на автобусе, бронетехнике и грузовиках.

В этой ситуации украинский командующий привел местные подразделения в боевую готовность и намеревается переложить возможные потери на обстрелы со стороны самопровозглашенной ДНР. Хорошо, пишет Неан, "когда есть виноватый, даже если армия растягивается на части, а батальоны грызутся между собой".

Как отмечает AgoraVox, состояние Украины "приближается к точке невозврата". "Ей придется снова начать войну, пусть и заранее проигранную, потому что иначе власти должны будут признать перед населением ответственность за неразбериху, разруху Майдана".

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Наряду с этим, по данным американских СМИ и источников, Госдепартамент США и Пентагон разработали план поставок Украине противотанковых управляемых ракет. Более того, американские военные специалисты строят на украинской военно-морской базе в Очакове оперативный центр ВМС с целью согласования действий во время военных учений.