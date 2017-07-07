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    Порошенко подписал указ о призыве в Нацгвардию в августе

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    Указом поручено Кабинету министров определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву в августе 2017 года на срочную военную службу в Нацгвардию Украины, и объемы расходов для проведения такого призыва.
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в ряды Национальной гвардии Украины в августе 2017 года.

    "Призвать в августе 2017 года на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", – говорится в тексте указа №178/2017 от 7 июля, опубликованного на сайте президента.

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    Согласно п.1 указа, он издан для частичного изменения статей 2 и 3 указа от 24 февраля 2017 года №44 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроки проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

    Указом поручено Кабинету министров определить численность граждан Украины, которые подлежат призыву в августе 2017 года на срочную военную службу в Нацгвардию Украины, и объемы расходов для проведения такого призыва.

    Указ президента №44/2017 от 24 февраля 2017 года предусматривал сроки призыва граждан на срочную военную службу в апреле-мае и октябре-ноябре текущего года.

    "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на увольнение или отсрочку от призыва на срочную военную службу: в апреле-мае 2017 года; в октябре-ноябре 2017 года", – говорилось в указе от 24 февраля.

    Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы и Нацгвардия Украины закупили у американской компании SBR патроны для снайперского оружия, которые не соответствуют стандартам качества.

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