Украинское вооружение: скандал всегда где-то рядом

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина попала на первые полосы мировой прессы – правда, по очень сомнительному и скандальному поводу. Газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии "Южмаш".

Примечательно, что публикация появилась на фоне продолжающегося противостояния США и КНДР, грозящего перерасти в открытый военный конфликт.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружия и военных технологий в Северную Корею. "Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

В любом случае, репутация Украины как страны-экспортера оружия сильно оказалась подпорчена.

Советское наследие и Китай-лидер

Главными потенциальными покупателями украинского вооружения остаются Китай, Индия, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Азербайджан, Пакистан и несколько африканских стран – Алжир, Египет, Ангола, Нигерия, Замбия, Эфиопия.

Как сообщал Стокгольмский институт изучения проблем мира (SIPRI), Украина в 2016 году занимала 2,6% мирового рынка. Но был нюанс: украинский экспорт – во многом заслуга сохранившихся советских оборонных запасов. В том же 2016 году государственный концерн “Укроборонпром” увеличил продажи за рубеж до $756 млн.

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Лидер импорта украинского вооружения – Китай, покупающий примерно четверть (около 26%). Даже ходили слухи, что Украина продала Китаю самолет Ан-225 "Мрия", но в "Антонове" заверили, что передача китайской стороне интеллектуальной собственности на украинский транспортник исключена.

Минобороны также возлагает большие надежды на сотрудничество с Индией и Саудовской Аравией.

"Черное оружие"

История с возможными поставками двигателей с "Южмаша" в КНДР – далеко не первый скандал, связанный с украинской оборонкой. В июле 2016 года информагентство Reuters опубликовало расследование, где сообщалось, что оружие из Украины нелегально поставлялось террористическим группировкам в различные точки мира – на Ближний Восток, в Европу, в Россию.

При этом Украину регулярно обвиняли в контрабанде оружия: дошло до того, что аналитики Transparency International отнесли страну к группе государств с особенно высокими коррупционными рисками в оборонном секторе.

Осенью 2015 года в Кувейте местные власти пресекли деятельность преступной ячейки, занимавшейся поставками вооружения "Исламскому государству". Лидер ячейки, уроженец Ливана Усама Хаят, заявил, что закупал оружие в Украине и отправлял его в Сирию через территорию Турции.

В феврале 2015 года группа хакеров "Киберберкут" опубликовала документы, где приведены схемы контрабанды оружия в Сирию. Назывались конкретные имена – заместитель министра обороны Петр Мехед и глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, осуществлявшие, как следует из документов, поставки через Одесский морской порт, причем не радикалам-исламистам, а правительству Башара Асада. Южный машиностроительный завод Днепр, "Южмаш": гордость, которая чуть жива

Удар по Кучме

Широко известны оружейные скандалы во времена президентства Виктора Ющенко. В 2008 году грузовое судно "Фаина" с партией украинского вооружения (33 танка Т-72, зенитные установки, гранатометы, боеприпасы) захватили сомалийские пираты. Судно, в экипаже которого находилось 17 украинцев, выкупили, однако, как выяснилось позже, вооружение предназначалось не для Кении, а для Судана, находившегося под санкциями СБ ООН на поставку оружия из-за угрозы гражданской войны.

Также в 2008 году разгорелся скандал вокруг компании "Укрспецэкспорт" в связи с поставками ЗРК "Оса" и "Бук" в Грузию накануне и во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. Москва тогда обвинила киевскую власть в незаконных поставках оружия Тбилиси.

Вспомним и нашумевший "кольчужный скандал", больно ударивший по репутации Украины на Западе. За год до американской военной кампании против Ирака Украину обвинили в поставках Багдаду радарных комплексов "Кольчуга", способных обнаруживать самолеты со стесл-технологиями, в обход санкций ООН. Хотя реальных доказательств поставок "Кольчуг" в Ирак не предоставили, скандал значительно ослабил позиции страны в целом и тогдашнего президента Леонида Кучмы персонально.

И относительно свежий пример: в июне 2016 года на границе Украины с Польшей СБУ задержала гражданина Франции, который в автомобиле вез крупную партию оружия (три гранатомета, несколько автоматов Калашникова, более 100 кг взрывчатых веществ, детонаторы). По словам главы СБУ Василия Грицака, это был экстремист, планировавший серию из 15 терактов во Франции во время футбольного турнира Евро-2016, однако, по мнению французской стороны, речь идет именно о контрабанде оружия.

Вернули обратно

Но не только контрабанда била по украинским позициям на рынке вооружения. Еще в 2009 году Ирак заказал у Киева более 300 единиц БТР-4 в разных модификациях. Поставки техники начались в 2011 году. Украина отгрузила 60 броневиков, после чего военные Ирака заявили, что нашли на корпусах трещины. В 2013 году Ирак отказался принимать технику из Украина, а судьба контракта на $2,4 млрд. Осталась в подвешенном состоянии.

Также неприятный инцидент произошел с заказом для Казахстана. В 2012 году казахи подписали контракт на поставку 100 машин БТР-4. Украина поставила несколько броневиков, которые заказчики признали бракованными и отправили обратно.