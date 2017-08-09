Вопрос вооружения Украины. Чешский посол прокомментировал возможности

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Чехия и Украина могут договориться о закупке последней военной техники. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявил посол Чехии в Украине Радек Матула.

Он пояснил, что ранее политика Чехии ограничивала возможность поставки оружия в Украину. Впрочем, сейчас между странами открылась возможность сотрудничества в поставке Украине некоторых видов военной техники на основе стандартного процесса экспортного лицензирования.

"С зимы 2014 года действовал запрет на поставки военной техники и материалов в Украину. Сейчас мы делаем эту процедуру стандартной. Это означает, что для каждого случая будет отдельно рассматриваться вопрос выдачи лицензии", — подчеркнул Матула.

Он выразил уверенность, что некоторые чешские производители военной продукции уже обсуждают эту ситуацию со своими украинскими партнерами.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.