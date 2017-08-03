Wall Street Journal: вооружать Украину опасно

PAUL J. RICHARDS / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Министерство обороны США и Госдепартамент внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. По мнению западных экспертов, поставки оружия в Украину чреваты возобновлением и эскалацией конфликта и, соответственно, углублением участия в нем США.

Предлагаемое Украине оружие, рассказали газете Wall Street Journal американские военные и дипломаты, которое они характеризуют как имеющее "оборонительное назначение", призвано противостоять танкам и другим видам современных вооружений. При президенте США Обаме Вашингтон ограничивал помощь Украине нелетальным военным оборудованием, а также проводил и проводит обучение украинских военнослужащих.

Между тем, как сообщил Wall Street Journal высокопоставленный представитель администрации, тема военного экспорта на Украину не обсуждалась на состоявшемся на минувшей неделе совещании, посвященном России, в котором приняли участие ближайшие помощники президента США Дональда Трампа.

По словам должностных лиц в Вашингтоне и Киеве, сообщает Радио Свобода, на окончательное решение по этому вопросу Белому дому потребуется, вероятно, "несколько месяцев".

Однако, как пишут авторы статьи, "пресс-секретарь Пентагона, подполковник Мишель Л. Балданза сказала, что США "не исключают возможности" предоставления "оборонительного оружия смертельного поражения Украине". Как отмечается в статье, по данным американских чиновников, министр обороны США Джеймс Мэттис поддерживает этот план.

Мнения американских и европейских чиновников по поводу того, как Москва отреагирует на новые поставки оружия (в Украину), разделились. Некоторые полагают, что "они вынудят Москву вернуться за стол переговоров, а другие — что они побудят российских военных к дальнейшей эскалации ситуации", пишет WSJ.

Читайте также: Погребинский: в "формуле Макрона" — отвод вооружений в Донбассе

Так, противники поставок оружия Киеву считают, что "безопасность Украины от этого не повысится", а США и без того "не обязаны оказывать содействие в вопросах ее защиты". Большая проблема в том, как пишет Дэниэл Ларисон в The American Conservative, что подобная идея не имеет "никакого отношения к содействию безопасности США или их союзников".

"Некоторые из наших наиболее важных европейских союзников, включая Германию и Францию, понимают это и ранее уже выступали против таких идей".

По словам автора, поставки оружия в Украину "чреваты возобновлением и эскалацией конфликта, а вместе с тем и углублением участия в нем США». Это, в свою очередь, вызовет противодействие со стороны России и "еще сильнее втянет США в конфликт, который совершенно не затрагивает наши жизненные интересы".

Как отмечает американское издание, если Россия отреагирует "соответственно или еще агрессивнее", США не смогут убедительно пригрозить нанесением встречного удара, поскольку для России Украина всегда будет иметь гораздо большее значение, чем для Соединенных Штатов.

В связи с изложенным, Ларисон убежден, что Белому дому следует отклонить последнее "ошибочное предложение" по отправке оружия в Украину.

С ним созвучен известный западный обозреватель Леонид Бершидский, который в PS к статье Ларисона объясняет в The American Conservative неоправданность данной затеи.

Бершидский подчеркивает, что после того, как на протяжении двух лет "стороны старались придерживаться существующих демаркационный линий (за исключением незначительных вмешательств)", "снабжение Украины оружием смертельного действия нецелесообразно с военной точки зрения, разве только США стремятся поощрять ее попытки "вернуть (в ее состав) "народные республики".

"Это было бы ошибкой", — заключает Бершидский.

Однако, по словам недавно назначенного специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера в интервью ВВС, поставка вооружений украинской армии могла бы повлиять на поведение Москвы.

"Оборонительные вооружения, которые позволят Украине защитить себя и противостоять танкам, изменят российские расчеты. Я не хочу предсказывать, какое решение мы примем. Это предмет дальнейших обсуждений и принятия решений", — считает Волкер.

"В новой американской администрации вопрос этот вновь рассматривается, но я ничего по этому поводу пока сказать не могу. Но я знаю, что ситуация изучается, и мы будем консультироваться по этому поводу с нашими европейскими партнерами", — сказал спецпредставитель по Украине. Кроме того, Волкер не считает подобный шаг провокационным.

При этом Волкер подчеркнул, что добиться мира на востоке Украины можно путем "нового стратегического диалога с Россией".

Напомним, именно с активизацией деятельности по Украине "ястребиного ястреба" Волкера, вновь обострились вопросы поставок Киеву оружия летального характера и ужесточения санкций в отношении России.

Так, президент Трамп, во многом под давлением Конгресса и некоторых представителей Белого дома, подписал закон о введении санкций в отношении России. При этом в этом законе Трамп усматривает посягательство на полномочия президентской власти. "С тех пор, когда законопроект был впервые представлен, я выразил свою озабоченность Конгрессу в отношении того, что он ненадлежащим образом посягает на исполнительную власть, создает трудности американским компаниям и ущемляет интересы наших европейских союзников", — цитирует президента США Радио Свобода.

Читайте также: Скаршевский о росте расходов на оборону: просто воровать станут больше

В комментарии к закону сообщается, что "законопроект по-прежнему имеет серьезные недостатки особенно потому, что он посягает на полномочия исполнительной власти вести переговоры. Как бы там ни было, закон ограничивает возможности Трампа: отныне президент США не сможет снять санкции с РФ без одобрения Конгресса США.

Подписанию закона Трампом предшествовало несколько резких заявлений вице-президента Майка Пенса, который завершает поездку по ряду европейских стран. В Эстонии Пенс, которого цитирует Радио Свобода, заявил, что у стран Балтии "нет большей угрозы, чем опасность агрессии со стороны России".