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    Происшествия

    В центре Николаева совершено вооруженное нападение

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (418)

    (обновлено: )151
    По предварительным данным, неизвестные были вооружены пистолетом, они избили мужчину и отобрали у него крупную сумму денег. Очевидцы сообщают о нескольких выстрелах.
    Вооруженное нападение в центре Николаева, 1 августа 2017
    novosti-n.org

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные во вторник вечером напали на мужчину в центре Николаева, в городе объявлен план "Перехват".

    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    kp.ua
    Перестрелка в Днепре: новые шокирующие подробности

    Инцидент произошел на улице Инженерной возле дома №18.

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    "По предварительным данным, неизвестные были вооружены пистолетом. Они побили пострадавшего и отобрали крупную сумму денег. По словам очевидцев, они слышали 4-5 выстрелов", — сообщает местное издание Novosti N.

    Злоумышленники уехали на автомобиле Audi черного цвета, с латвийскими номерами.

    novosti-n.org
    Вооруженное нападение в центре Николаева, 1 августа 2017

    Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян; его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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