В центре Николаева совершено вооруженное нападение

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные во вторник вечером напали на мужчину в центре Николаева, в городе объявлен план "Перехват".

Инцидент произошел на улице Инженерной возле дома №18.

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"По предварительным данным, неизвестные были вооружены пистолетом. Они побили пострадавшего и отобрали крупную сумму денег. По словам очевидцев, они слышали 4-5 выстрелов", — сообщает местное издание Novosti N.

Злоумышленники уехали на автомобиле Audi черного цвета, с латвийскими номерами.

novosti-n.org Вооруженное нападение в центре Николаева, 1 августа 2017

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян; его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.