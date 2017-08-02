В Киеве совершено вооруженное ограбление, похищены 5 млн гривен

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Киеве пятеро неизвестных в ходе вооруженного ограбления похитили 5 млн гривен, полиция объявила план "Перехват" по розыску авто злоумышленников, передает "Эспрессо".

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 24. Пятеро вооруженных преступников в камуфляжной форме в ходе ограбления похитили 5 млн гривен. Полиция объявила план "Перехват" по розыску авто Audi A4 серебристого цвета, на котором скрылись злоумышленники.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.