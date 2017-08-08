National Review: вооружать Украину - большая ошибка

РИА Новости Украина

Когда американское политическое руководство владеет собой, оно, как правило, отказывается от намерения вовлечь нашу страну (США) в украинские дела, пишет Майкл Даферти в статье для американского издания National Review. Поэтому, продолжает он, призывы вооружить Украину, звучавшие на этой неделе из уст законодателей и аналитиков, суть признак того, что скандальные известия о связях Трампа и России совершенно выбили из колеи наш политический класс.

"Украина – глубоко разобщенная страна. Последние президентские выборы выявили серьезный конфликт между аграрным, украиноязычным севером и западом, с одной стороны, и русскоязычным югом и востоком – с другой. Как государству ей тоже особенно нечем похвастаться. Сменяющие друг друга правительства в Киеве оказались неэффективными и/или безнадежно коррумпированными. Даже поддерживаемый Западом Виктор Ющенко при роспуске парламента в 2007 году, похоже, незаконно прибрал к рукам украинский суд. Стабильной демократией Украину никак не назовешь", – отмечает автор публикации.

К тому же многие русские считают, что история этой страны тесно переплетается с их собственной, добавляет Даферти: "антикоммунистический диссидент Александр Солженицын отчасти подытожил отношение России к Украине, в 1990 году написав: "Это всё — придуманная недавно фальшь, что чуть не с IX века существовал особый украинский народ с особым нерусским языком".

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"Польша уступила Киев Петру I в 1690-е годы. Излишне говорить о том, что история взаимоотношений России и Украины по своей длительности не идет в сравнение с той, на которую претендуют Соединенные Штаты. Периодически поднимается тема членства Украины в НАТО, однако защищать Украину, которая к тому же мало чем способна содействовать альянсу, будет намного сложнее, чем другие страны, отчасти потому, что ее правительство находится в таком долгу перед российским государством", – сообщил публицист.

По его мнению, у России есть множество экономических рычагов влияния на Украину, тех, которым Запад не мог противопоставить ничего, кроме ныне немыслимых обязательств политической воли и наличных денег.

"Отправка оружия в Киев будет только лить воду на мельницу Путина, твердящего о западном вмешательстве, эта риторика доказала свою чрезвычайную эффективность в раскачке целевой аудитории: русскоязычные украинцы воспринимают США как соучастника в опровержении демократических результатов 2015 года, пусть защита этих результатов и состоит в том, что они обманом сделали их честными и справедливыми", – уверен автор статьи.

В конце концов, подчеркивает Даферти, Украина находится на периферии интересов Соединенных Штатов и Западной Европы, пусть даже сегодня всем так нравится раздражать Россию.

"Отправка Украине оружия или предоставление ей своего рода членства в НАТО, возможно, и рассердит Россию, но это также создаст для США нового иждивенца. И может подвигнуть украинских националистов на какие-нибудь глупости вроде провокационных действий Михаила Саакашвили, который в 2007 году поставил Грузию под угрозу, полагая, что может рассчитывать на поддержку Запада", – заявил публицист.

Проучить Россию — явный приоритет для наших лидеров сегодня, сообщил автор: "Но вооружение Украины означало бы эскалацию напряженности именно там, где американское участие способно принести меньше всего пользы и не пользуется доверием".

По материалам Inosmi.ru