Замкнутый круг шпионских страстей вокруг "Южмаша"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украина оказалась в эпицентре очередного оружейного скандала.

Американские СМИ заподозрили флагман ракето-строительной отрасли — украинский "Южмаш" в поставках ракетных двигателей в КНДР.

Издание The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

После предыдущих неудачных запусков Пхеньян сменил расчеты и поставщиков в последние два года, отмечает издание.

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Аналитики, изучавшие фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, инспектирующего новые ракетные двигатели, пришли к заключению, что они восходят к конструкциям, когда-то приводившим в движение ракетный арсенал Советского Союза. Эти двигатели связаны лишь с несколькими заводами бывшего Советского Союза, среди которых "Южмаш".

Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эллман считает, что "Южмаш", который пережил тяжелые времена из-за отмены россиянами модернизацию своего ядерного флота, мог стать самым вероятным источником двигателей, которые использовались в двух испытаниях КНДР.

Сотрудники американской разведки отмечают, что Северная Корея десятилетиями пользуется услугами черного рынка ракетных технологий и с его помощью строит собственную инфраструктуру университетов, конструкторские бюро и заводы.

Первые признаки того, что украинский двигатель попал в руки Северной Кореи, появились в сентябре 2014 года, когда Ким руководил наземным испытанием нового ракетного двигателя, который аналитики назвали самым большим и мощным на сегодняшний день.

Норберт Брюгге (Norbert Brügge), эксперт из Германии, сообщил, что фотографии запуска двигателя говорят о сильном сходстве между ним и моделью "Южмаш" RD-250.

Еще большая тревога поднялась после второго наземного запуска нового северокорейского двигателя в марте, а также осуществленного с его помощью запуска новой ракеты средней дальности, Hwasong-12, в мае. Она побила северокорейский рекорд по дальности полета. Его высокая траектория, если ее выровнять, составила примерно 2800 миль — достаточно далеко, чтобы долететь и перелететь американскую военную базу в Гуаме.

Давняя история

Эллман напомнил, что по данным ООН, Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить связанную с ракетами секретную информацию с украинского комплекса.

Тогда были пойманы два гражданина Северной Кореи, а в докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались похитить, касалась, в основном, передовых "ракетных систем, жидкостных двигателей, систем подачи топлива для космических кораблей и ракет".

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28 мая 2012 года в Украине были осуждены два гражданина Северной Кореи, сотрудники торгпредставительства КНДР в Беларуси — Рю Сонгчель и Ли Тхэкиль, которых СБУ обвинило в попытке получить доступ к гостайне. Следствие установило, что 26 июля 2011 года северокорейские гости въехали на автомобиле в Украину через Беларусь, и 27 июля прибыли в Днепропетровск. Цель визита — фотографирование секретных документов, которые им должен был за денежное вознаграждение передать сотрудник КБ "Южное". Позднее задержанные северокорейцы заявили, что являются сотрудниками торгового представительства КНДР в Беларуси, и что род их деятельности связан с разрешением вопросов между странами в области науки и техники. В их обязанности якобы также входила организация семинаров по обучению специалистов КНДР на различные темы ракетостроения. Следствие установило, что Сонгчель и Тхэкиль ранее посещали Украину и Россию.

Кроме того, днепропетровский журналист Вадим Рыжков вспоминает еще несколько давних историй, одна из которых связана с задержанием китайских шпионов, которые якобы заинтересовались разработками украинского предприятия.

"В 1996 году задержали и депортировали китайцев из Шанхайского института машиностроения, которые якобы интересовались ракетной тематикой. Но потом был скандал и на пенсию отправили руководство облуправления СБУ. Была история с проф. Иванченко, которого обвинили, что он засветил китайцам гелевый двигатель, а также с неким Валерием Бейтером, который интересовался ракетами в интересах какой-то ближневосточной державы", — рассказал Рыжков.

Именно со скандалом с задержанием китайских граждан связывали увольнение руководства облуправления СБУ.

Напомним, 12 февраля 1996 года был подписан указ о смещении с должности первого зампредседателя СБУ генерал-лейтенанта Андрея Хомича, а также начальника Управления СБУ по Днепропетровской области генерал-лейтенанта Владимира Слободенюка, в ведение которого входило обеспечение безопасности "Южмаша" и КБ "Южное".

По словам Хомича, гнев президента вызвал инцидент, связанный с обвинением в шпионаже двух китайских граждан.

СБУ задержало китайских граждан, стремившихся получить информацию по ряду разработок КБ "Южное".

Руководством управления СБУ по Днепропетровской области, по словам Андрея Хомича, было принято решение о целесообразности выдворения китайских граждан с закрытием им въезда в страну на пять лет.

В то же время, приняв во внимание, что нанесение ущерба Украине от утечки приоритетной информации за рубеж было предотвращено, а также учитывая мнение МИДа о перспективах украино-китайских отношений, решение УСБУ по Днепропетровской области было отменено, и китайские граждане в тот же день беспрепятственно покинули территорию Украины.

В то же время по информации "Зеркала недели", китайские специалисты в сфере ракетостроения были приглашены в Днепропетровск украинскими коллегами. Так что с китайцами, возможно, действительно конфуз вышел.

Тем более, что после инцидента МИД Украины заявил, что "в действиях китайских граждан не установлено признаков, которые дали бы повод для их обвинения в шпионской деятельности, и никаких обвинений украинской стороной в этой связи против них не выдвигалось".

В то же время некоторые высказывали мнение, что "китайский инцидент" — это был лишь повод для отставки зампреда СБУ.

Трудные времена

Следует отметить, что с 2014 года "Южмаш" переживает трудные времена. За последние семь лет систематически уменьшается финансирование, сокращается трудовой коллектив и производственные мощности. В 2015 году сотрудники предприятия выходили на акции протеста, требуя выплаты задолженности по заработной плате.

В июле 2014 года в докладе Фонда Карнеги за международный мир прозвучало предупреждение о том, что такого рода экономический упадок может привести к тому, что украинские ракетные и атомные эксперты "потеряют работу, а их бесценные навыки смогут оказаться на службе у непредсказуемых режимов и распространителей".

В то же время в июле 2017 года "Южмаш" опроверг сообщения о том, что заводской комплекс борется за выживание и продает свои технологии за рубеж, в частности в Китай. На веб-сайте компании говорилось, что она никогда не участвовала и не собирается участвовать в "передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины".

Генконструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев не исключает, что где-то могли сделать копию нашего двигателя.

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть где-то какие-то копии и удалось сделать", — заявил Дегтярев "Стране".

Как сообщалось, в марте 2016 года произошел скандал вокруг увольнения Дегтярева.

Приказ об увольнении Александра Дегтярева, проработавшего на предприятии сорок лет, был подписан главой Космического агентства Украины Любомиром Сабодашем.

Однако пятитысячный коллектив выразил свой протест, заявив, что только благодаря административным способностям своего руководителя конструкторское бюро, несмотря на кризис, имеет миллиардные заказы, а сотрудники регулярную получают высокую зарплату. Более того, ГКБ "Южное" из своих средств помогает гасить долги по зарплате и другие платежи своему главному партнеру — заводу "Южмаш", который лишился заказов и оказался в тяжелейшей финансовой ситуации. Возмущенные сотрудники ГКБ "Южное" обратились с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко, призывая его в качестве арбитра.

Главным обвинением, выдвинутым бывшему руководителю предприятия Александру Дегтяреву было нецелевое использование кредитных средств, полученных в рамках проекта ракетоносителя "Циклон-4".

Однако уже в мае 2016 года стало известно, что Дегтярева восстановили в должности.

По материалам из открытых источников интернет