Хроника 7 августа: Киев заявил протест Варшаве, количество жертв АТО растет

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе, Киев выразил протест Варшаве по поводу изображения на новом паспорте. Об этих и других событиях понедельника — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Киев протестует против изображения в новом паспорте Польши

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение "Мемориала орлят" на территории Лычаковского кладбища во Львове.

В ведомстве заявили, что "Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, что негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства".

"Нафтогаз" увеличит исковые требования к "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском суде по иску о транзите более чем на 5 миллиардов долларов — до более чем 18 миллиардов. Об этом сказал в понедельник в интервью украинскому "Пятому каналу", коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Защита Януковича просит допросить президента Германии и европолитиков

Защита экс-президента Виктора Януковича обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой допросить президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, сообщила в понедельник адвокатская фирма Aver Lex, представляющая интересы Януковича.

Также должны быть допрошены руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В сообщении говорится, что эти политики в феврале 2014 года гарантировали урегулирование кризиса в Украине.

Ранее Aver lex подготовила ходатайство о задержании экс-посола Украины при ООН Юрия Сергеева "за причастность к государственному перевороту в стране в 2014 году".

ОБСЕ: количество нарушений перемирия возросло

Количество нарушений режима прекращения огня в Луганской области увеличилось на 55% за минувшую неделю, заявил на брифинге Луганске в понедельник первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, около 20% всех нарушений в Луганской области зафиксировано в районе Первомайск – Попасная.

За месяц миссия ОБСЕ зафиксировала 7 жертв среди мирного населения Луганской области.

Миссия ОБСЕ: жертв конфликта все больше

Более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала года, заявил накануне в Луганске первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Всего, по словам Хуга, с 1 января по настоящее время в Донбассе "миссией зафиксирована 341 жертва (погибшие и раненные — Ред.) среди мирного населения, это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году".

Крым: 108 тысяч человек остались без света из-за жары

В понедельник, 7 августа, Минэнерго РФ сообщило, что энергетики ввели в Крыму графики временного отключения электропотребления. В частности, с 20.22 до 20.41 (по Киеву) диспетчеры дали команду на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт. Всего без электричества остались более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе.

К утру вторника электроснабжение было восстановлено в полном объеме. В Минэнерго РФ сообщили, что причиной отключения было "высокое потребление электрической мощности в период высокой температуры окружающей среды".

В Миргороде скончался жестоко избитый депутат от "Свободы"

В понедельник, 7 августа, в Миргороде Полтавской области скончался местный депутат от ВО "Свободы" Олег Супруненко, который на протяжении трех недель боролся за жизнь после жестокого избиения, сообщил лидер политсилы Олег Тягнибок.

София Ротару отметила 70-летие

В понедельник эстрадной певице, народной артистке СССР, уроженке Буковины Софии Ротару исполнилось 70 лет.

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За свою певческую карьеру Ротару исполнила более 400 песенных произведений, многие из которых стали классикой советской и украинской эстрады.