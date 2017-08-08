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    За месяц в Луганской области зафиксированы 7 жертв среди мирных жителей - Хуг

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (109)

    (обновлено: )7401
    Среди гражданского населения зафиксированы семь жертв за последний месяц, а с начала года - 341 жертва, сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 7 жертв среди гражданского населения Луганской области, причиной которых стали боевые действия. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг в ходе брифинга, который транслировался на Facebook-странице миссии.

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    "За последний месяц в Луганской области было зафиксировано 7 жертв среди мирного населения", – отметил он.

    Также Хуг добавил, что с начала года наблюдатели миссии отметили 341 жертву среди мирного населения. Кроме того, количество фактов нарушения прекращения огня за последнюю неделю увеличилось на 55%.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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