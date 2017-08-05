Ситуация в Донбассе: зафиксированы обстрелы близ Авдеевки - штаб АТО

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Позиции военных подверглись одиночным обстрелам в субботу, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

"В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Враг продолжает одиночные обстрелы украинских позиций, Вооруженные силы Украины дают адекватный ответ", — говорится в сообщении.

Пост пресс-центра штаба АТО

В частности, по данным военных, с полуночи ополченцы трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям силовиков вблизи Авдеевки, а на луганском направлении ополченцы дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Также сообщается, что под гранатометный огонь попали опорные пункты в Водяном на мариупольском направлении.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.