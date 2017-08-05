наверх
05.08.201720:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ситуация в Донбассе: зафиксированы обстрелы близ Авдеевки - штаб АТО

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (96)

    (обновлено: )52
    По данным пресс-центра штаба АТО, с полуночи ополченцы трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям силовиков вблизи Авдеевки.
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Позиции военных подверглись одиночным обстрелам в субботу, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

    "В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Враг продолжает одиночные обстрелы украинских позиций, Вооруженные силы Украины дают адекватный ответ", — говорится в сообщении.

    Пост пресс-центра штаба АТО

    В частности, по данным военных, с полуночи ополченцы трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям силовиков вблизи Авдеевки, а на луганском направлении ополченцы дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Также сообщается, что под гранатометный огонь попали опорные пункты в Водяном на мариупольском направлении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Резня во Львове
    Дожди в Украине
    Украина: жара наступает