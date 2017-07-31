НАБУ в зоне АТО займется силовыми ведомствами – эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Харькове состоялась церемония официального открытия территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины. Таким образом, продолжено создание разветвленной сети НАБУ, о чем руководство Бюро заявляло ранее.

В частности, стало известно, что территориальное управление в Харькове уже сформировано почти на 80% и через буквально несколько недель это территориальное управление начнет свою работу в полном объеме. Об этом журналистам сообщил директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко.

Позже, отвечая на вопрос журналистов, директор НАБУ Артем Сытник уточнил, что в штат Харьковского территориального управления входят 24 человека, в том числе 16 детективов. Из них восемь уже назначены, еще шесть находятся на стадии назначения.

Сытник отметил, что Харьковское теруправление будет фокусироваться на разоблачении коррупции на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также в зоне АТО.

Тактику противодействия контрабанды в зоне АТО прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-координатор сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой в зоне АТО Родион Шовкошитный.



(текст публикуется на языке оригинала)



Є розуміння того, навіщо теруправління НАБУ в Харкові?

— Мені просто здається, що 16 детективів трошки малувато буде для цього. Але тим не менш це гарний крок, я його вітаю. Особливо про роботу в зоні АТО. Йдеться про так звану контрабанду. Юридично знаємо, що цей термін неправильний, але ми всі її називаємо контрабандою і суть розуміємо. В першу чергу будуть боротися з цим. Не з самим, не з тим от рухом на блокпостах чи на лінії розмежування, а з рухом коштів, бо всі ми знаємо, що ці кошти йдуть наверх. Якщо це СБУ, то там у них свої рухи, якщо це Збройні сили, то там свої трошки схеми і так далі. Чому власне, наскільки я розумію, чому їх туди завели для роботи саме в АТО, це тому що всі інші наші силові відомства, які мали з цим боротися, зашкварені до нельзя просто, це і прикордонники, особливо СБУ та фіскали, і міліція, прокуратура десь теж. Тому власне туди вони і пішли, бо кар'єру зробити там дуже швидко собі можна.



На вашу думку, повноваження детективів НАБУ — їх достатньо буде задля того, аби розбиратися у таких справах, якщо ви кажете, що там задіяні різні структури?

— Те, що вони кажуть, ми це поки що сприймаємо, як на папері. Результати роботи будемо чекати звичайно, але, скажімо так, інші всі методи, які були використані до них, на сьогоднішній день не дали жодних результатів. Люди, які свого часу брали активну участь, я маю на увазі СБУ, в розгоні Майдану там на місцях пішли чи їх відправили, чи сховали в АТО від люстрації. Зараз генерали отримують нові звання і в тому числі на цих темах з фінансовими потоками від незаконного переміщення товарів в зоні АТО, вони теж є на цих моментах. Тому власне для НАБУ там широке поле для роботи детективів. Хай працюють. Буду уважно стежити за цим, якщо що, то можу інформацією допомогти, якщо до мене звернуться.



Може був би сенс, якщо ми говоримо про розслідування корупційних злочинів саме в зоні АТО, створити десь ближче до зони АТО, чи Харківська область достатньо наближена до тих подій, які треба розслідувати?

— З Харкова ж там недалеко. А Харків, чому в Харкові — всі дороги з зони АТО, всі ці схеми, вони всі ведуть у Харків. Харків — такий хаб, скажімо так, усього цього. Там є своя специфіка, бо десятиріччями уже, скажімо так, злочинний світ і правоохоронний світ, вони дуже-дуже тісненько так переплетені один з одним.



А інші дотичні до зони проведення АТО області, зокрема Дніпропетровська, Запорізька?

— У Дніпропетровську ми бачимо, що зараз відбувається. Там трошки бандитизм на перших ролях, а настільки корупційні якісь моменти, плюс, думаю, що Харківське ж управління, вони ж теж займаються Дніпром, і з Харкова набагато простіше дістатися до столиці зараз Донецької області — до Краматорська, ніж до Дніпропетровська. Тому все логічно.



Ви в першу чергу в якості корупційних злочинів називаєте саме контрабанду, фінансові потоки, непідконтрольні якісь. А в роботі, наприклад, волонтерів є певна корупційна складова?

— Це ж проценті відношення. Це ж питання процентного співвідношення. Якщо казати про волонтерів і казати про силові структури — СБУ, Генпрокуратура, міліція, ще хтось — є в кожній з цих структур, взагалі в суспільстві, скрізь є, як хороші люди, так і погані. І серед волонтерів такі, які були замарані в протиправній діяльності, і є багато випадків, просто вони не публічні. Коли їх ловили зі зброєю на блокпостах, вони намагалися від своїх провести якусь зброю. Були випадки, коли і волонтери також займалися і контрабандою. Ці випадки ми знаємо, але він не посадова особа, він не займає жодної посади. Те, що він робив, його юридично важко класифікувати, як який злочин, розумієте?



І це мабуть питання більше до правоохоронців, зокрема поліції?

— Тут, по-перше, питання до волонтера, до його совісті в першу чергу. А по-друге, тут вже так — питання до тих відомств в підпорядкуванні яких знаходиться той чи інший злочин. Ще раз повторюсь, що людина не має ніякої відповідальності. Її дуже важко притягти.

Ранее политический аналитик Тарас Чорновил в эфире прокомментировал отчет Юрия Луценко в Раде, и заявил, что генпрокурор выбрал правильный путь в борьбе с коррупционерами, но для задержания министров и депутатов ему нужно дать больше времени.