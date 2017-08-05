В Украине повысят уровень доплат военным в зоне АТО - Порошенко

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государство увеличит выплаты военнослужащим в зоне военной операции в Донбассе.

"Принято решение еще увеличить уровень денежного содержания, доплат военнослужащих, которые выполняют военный долг в зоне антитеррористической операции. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривен (около 380 долларов — ред.) в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч (около 170 долларов). Это является выполнением наших обязательств и приоритетности финансирования вооруженных сил и обеспечения защиты, суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, освобождения каждого участка нашей земли", — сказал президент в субботу в Винницкой области, его транслировали украинские телеканалы.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.