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    Политика

    Защита Януковича потребовала задержать экс-постпреда Украины при ООН

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (648)

    (обновлено: )258101
    Фирма, представляющая интересы экс-президента, подготовила ходатайство: защита считает, что Сергеев должен быть задержан сразу после пересечения границы Украины и привлечен к уголовной ответственности.
    Юрий Сергеев. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Адвокатская фирма Aver lex, представляющая интересы бывшего президента Виктора Януковича, подготовила ходатайство о задержании экс-посола Украины при ООН Юрия Сергеева за причастность к государственному перевороту в стране в 2014 году, сообщила в четверг пресс-служба фирмы.

    Андрей Клюев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Клюев об исчезнувших из "дела Януковича" документах

    Ранее Оболонский районный суд Киева назначил на 15 августа допрос Сергеева в качестве свидетеля по делу Януковича по обвинению в госизмене. Представители прокуратуры попросили в своем ходатайстве назначить допрос Сергеева на 15 августа, так как он проживает в США, где преподает в институте, и в этот короткий период будет находится в Киеве.

    "Сергеев должен быть задержан сразу после пересечения границы Украины и привлечен к уголовной ответственности за соучастие в совершении государственного переворота в Украине в 2014 году. Соответствующее ходатайство уже подготовлено адвокатами АО Aver lex", — говорится в сообщении.

    По данным фирмы, Сергеев, будучи на посту постпреда Украины при ООН, умышленно дезинформировал своих коллег о происходящем в Украине в 2014 году; утверждал, что все, что происходило в Украине, было законно.

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    Ранее Янукович попросил военную прокуратуру привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины по факту государственного переворота 2014 года. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил в четверг журналистам, что его подзащитный подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление по факту государственного переворота в стране. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранители изучат заявление защитников Януковича и "примут обоснованное законом решение".

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