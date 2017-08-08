В Миргороде скончался жестоко избитый депутат от "Свободы"

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 7 августа, в Миргороде Полтавской области скончался местный депутат от ВО "Свободы" Олег Супруненко, который на протяжении трех недель боролся за жизнь после жестокого избиения, сообщил лидер политсилы Олег Тягнибок.

По словам Тягнибока, Супруненко зверски избили неизвестные, когда он возвращался с работы — произошло это в ночь на 12 июля.

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"Нападавшие палками нанесли многочисленные травмы и переломы, украли личные вещи и документы. Зная Олега как последовательного активиста и борца с несправедливостью и местной мафией, мы убеждены, что он стал жертвой политической расправы в результате депутатской деятельности", — написал лидер "Свободы" на своей странице в Facebook.

Кроме того, он добавил, что Олег Супруненко "защищал интересы горожан в Миргородской городском совете (был председателем фракции ВО "Свобода", которая находится в оппозиции к провластному большинству), жестко противостоял местному криминалу, а также был активистом и волонтером".

Facebook Олега Тягнибока Комментарий Олега Тягнибока о гибели Олега Супруненко

"Земля будет гореть под ногами тех, кто лишил маленького сына отца, а Украина — настоящего борца. Требуем от правоохранительных органов скорейшего расследования дела! Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы виновные были наказаны!" — подытожил Тягнибок.

Напомним, в Миргороде 12 июля неизвестные жестоко избили председателя фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, руководителя городской "Свободы" Олега Супруненко. Нападение произошло ночью, когда Супруненко возвращался с работы – с Миргородского арматурного завода.