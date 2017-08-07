От хуторянки до легенды эстрады. София Ротару отмечает 70-летие

В понедельник эстрадной певице, народной артистке СССР, уроженке Буковины Софии Ротару исполняется 70 лет.

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Певица отмечает свой юбилей в Италии.

София Ротару – народная артистка СССР (1988). Награждена орденами СССР "Знак Почета" (1980) и Дружбы народов (1985), является лауреатом Премии Ленинского комсомола (1978). В 2002 году за большой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей она была удостоена российского ордена Почета. Также певица — народная артистка Украины (1976) и народная артистка Молдавии (1983). В 2002 году Софии Ротару было присвоено звание Героя Украины, в 2007 году она была награждена украинским орденом "За заслуги" II степени.