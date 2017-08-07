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    Фотоленты

    От хуторянки до легенды эстрады. София Ротару отмечает 70-летие

    (обновлено: )8210
    Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй
    Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй
    Юбилейное шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона
    Музыкальный фестиваль Песня года 2014
    Музыкальный фестиваль Песня года 2014
    Концерт в честь творческого сорокалетия Олега Газманова в ГКД
    София Ротару
    XVII церемония вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
    РОТАРУ ЧЕРВОНА РУТА
    РОТАРУ
    РОТАРУ
    День города Грозного
    Юбилейный концерт Софии Ротару
    София Ротару
    Концерт «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
    Певица София Михайловна Ротару и ансамбль Червона рута
    Артистка София Ротару
    Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй
    Певица София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй
    Певица София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейное шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона
    Певица София Ротару на юбилейном шоу "Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Музыкальный фестиваль Песня года 2014
    Певица София Ротару на музыкальном фестивале "Песня года 2014" в СК "Олимпийский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Музыкальный фестиваль Песня года 2014
    Певица София Ротару на музыкальном фестивале "Песня года 2014" в СК "Олимпийский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт в честь творческого сорокалетия Олега Газманова в ГКД
    Певцы Дима Билан и София Ротару перед выходом на сцену Государственного Кремлевского Дворца для участия в юбилейном концерте, посвященном 40-летию творчества Олега Газманова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    София Ротару
    София Ротару во время выступления на открытии XVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    XVII церемония вручения музыкальной премии Золотой Граммофон
    Певица София Ротару во время своего выступления на XVII ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РОТАРУ ЧЕРВОНА РУТА
    Заслуженная артистка УССР, солистка ансамбля "Червона Рута" София Ротару.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РОТАРУ
    Эстрадная певица София Ротару.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РОТАРУ
    Эстрадная певица София Ротару во время концерта.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    День города Грозного
    Певица София Ротару выступает перед гостями празднования Дня города Грозного. Слева - экс президент Ингушетии Мурат Зязиков.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Юбилейный концерт Софии Ротару
    Народная артистка Украины, Молдавии и СССР София Ротару во время выступления на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    София Ротару
    Народная артистка Украинской ССР София Ротару выступает на концерте.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Концерт «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
    Певица София Ротару в спорткомплексе «Олимпийский», где проходила запись концерта «Песня года».
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Певица София Михайловна Ротару и ансамбль Червона рута
    Украинская эстрадная певица София Михайловна Ротару и ансамбль "Червона рута".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Артистка София Ротару
    Солистка Черновицкой филармонии, заслуженная артистка УССР София Ротару.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Все фотоленты
    Певица София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.

    В понедельник эстрадной певице, народной артистке СССР, уроженке Буковины Софии Ротару исполняется 70 лет

    Смотрите также: Танцующий миллионер обзавелся новой девушкой

    Певица отмечает свой юбилей в Италии.

    София Ротару – народная артистка СССР (1988). Награждена орденами СССР "Знак Почета" (1980) и Дружбы народов (1985), является лауреатом Премии Ленинского комсомола (1978). В 2002 году за большой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей она была удостоена российского ордена Почета. Также певица — народная артистка Украины (1976) и народная артистка Молдавии (1983). В 2002 году Софии Ротару было присвоено звание Героя Украины, в 2007 году она была награждена украинским орденом "За заслуги" II степени.

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