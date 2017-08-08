В Донбассе ранены двое военных, один погиб - штаб АТО

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина Украинские силовики обвинили ополченцев в 18 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских силовиков на странице в Facebook.

Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались район Авдеевки и шахта Бутовка. На луганском направлении, согласно заявлению, нарушения были зафиксированы в районе Крымского, Трехизбенки, Новотошковского. Украинские военные также заявляют, что на приморском направлении обстреливались позиции ВСУ в Новомихайловке, Чермалыке, Водяном и Талаковке. В районе Талаковки двое украинских военных были ранены.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.