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    В Донбассе ранены двое военных, один погиб - штаб АТО

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (111)

    (обновлено: )136
    По данным пресс-центра спецоперации украинских военных, ополченцы нарушили режим перемирия за сутки 18 раз. Обстреливалась шахта Бутовка, военные погибли в районе Талаковки.
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина Украинские силовики обвинили ополченцев в 18 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.

    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим перемирия. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских силовиков на странице в Facebook.

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    Как заявляют силовики, на донецком направлении обстреливались район Авдеевки и шахта Бутовка. На луганском направлении, согласно заявлению, нарушения были зафиксированы в районе Крымского, Трехизбенки, Новотошковского. Украинские военные также заявляют, что на приморском направлении обстреливались позиции ВСУ в Новомихайловке, Чермалыке, Водяном и Талаковке. В районе Талаковки двое украинских военных были ранены.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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