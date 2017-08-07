Смертельное ДТП. В зоне АТО военные сбили пастуха и корову

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль с военнослужащими насмерть сбил мужчину на автодороге к поселку Сартана под Мариуполем, сообщают местные СМИ в понедельник.

"Мужчина пас корову. Автомобиль сбил и корову и пастуха. От полученных травм мариуполец скончался", — пишет 0629.com.ua.

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Инцидент произошел накануне вечером.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 насмерть сбил женщину.