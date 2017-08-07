наверх
07.08.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП. В зоне АТО военные сбили пастуха и корову

    (обновлено: )5001
    По данным региональных СМИ, житель Мариуполя пас корову близ поселка Сартана. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб от полученных травм.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль с военнослужащими насмерть сбил мужчину на автодороге к поселку Сартана под Мариуполем, сообщают местные СМИ в понедельник.

    "Мужчина пас корову. Автомобиль сбил и корову и пастуха. От полученных травм мариуполец скончался", — пишет 0629.com.ua.

    Смотрите также: Смертельное ДТП по Киевом: "ВАЗ" разорвало в жуткой аварии (18+)

    Инцидент произошел накануне вечером.

    Обстоятельства ЧП выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Донецкой области военный автомобиль ЗИЛ-131 насмерть сбил женщину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Поддельный паспорт мужчины, которого задержали в Днепропетровской области
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого