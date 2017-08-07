В ДТП в Ровно пострадали семь человек, включая двоих детей и беременную

отдел коммуникации полиции Ровенской области

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В результате ДТП в г. Ровно в больницу попали семь человек, в том числе — семимесячный младенец, трехлетний мальчик и беременная женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и микроавтобуса произошло на перекрестке улиц "Чорновола-Карнаухова-Басивкутская".

Следователи на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Renault Megan при повороте налево не предоставил преимущества в движении микроавтобусу Peugeot Expert. В результате столкновения пострадали пассажиры микроавтобуса.

отдел коммуникации полиции Ровенской области ДТП в Ровно

Трехлетний мальчик получил перелом ключицы, закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в областную детскую больницу. Семимесячный ребенок госпитализирован в нейрохирургию Ривненской городской больницы с ушибом теменной кости.

Кроме того, 30-летнюю беременную женщину госпитализировали в гинекологическое отделение роддома. Две женщины 55-ти и 23-х лет получили закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ссадины тела. Аналогичные травмы получили двое мужчин 26-ти и 32-х лет. Водители транспортных средств не пострадали.

В полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Следователи проверят, были ли водители трезвыми.

Ранее сообщалось, что в результате лобового столкновения двух авто под Киевом погибли шесть человек. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Водитель автомобиля Opel остался жив, однако его пассажирка погибла. Позднее стало известно о гибели еще одного ребенка в ДТП.

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