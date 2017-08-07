Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации (18+)

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook. ДТП произошло на Бориспольской окружной вблизи АЗС: столкнулись "ВАЗ" и Opel.

Facebook Киев оперативный Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации

Вследствие столкновения погибли пять человек из "ВАЗ" и женщина из Opel. Водитель Опель в критическом состоянии находится в реанимации.

Как передает "Киев оперативный", ДТП произошло в 20:30. Возле поворота на Барышевку, автомобили "ВАЗ№ и "Opel" двигались на встречу друг другу.

По данным сообщества, одной из погибших в "Жигулях" была несовершеннолетняя, а еще шестилетняя девочка выжила и сейчас находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Киеве по улице Садовой на дачном массиве Осокорки произошло ДТП, в котором погиб ребенок, а еще двое несовершеннолетних пострадали.