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    Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации (18+)

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    Авария произошла на Бориспольской окружной вблизи АЗС в 20:30 субботы. Столкнулись автомобили "ВАЗ" и Opel. Вследствие столкновения погибли пять человек из "ВАЗ" и женщина из Opel.
    Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации
    Facebook Киев оперативный

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина.  Под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook. ДТП произошло на Бориспольской окружной вблизи АЗС: столкнулись "ВАЗ" и Opel.

    Facebook Киев оперативный
    Жуткая авария под Киевом, шесть человек погибли, один в реанимации

    Вследствие столкновения погибли пять человек из "ВАЗ" и женщина из Opel. Водитель Опель в критическом состоянии находится в реанимации.

    Как передает "Киев оперативный", ДТП произошло в 20:30. Возле поворота на Барышевку, автомобили "ВАЗ№ и "Opel" двигались на встречу друг другу.

    По данным сообщества, одной из погибших в "Жигулях" была несовершеннолетняя, а еще шестилетняя девочка выжила и сейчас находится в больнице.

    Ранее сообщалось, что в Киеве по улице Садовой на дачном массиве Осокорки произошло ДТП, в котором погиб ребенок, а еще двое несовершеннолетних пострадали.

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