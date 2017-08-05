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    Смертельное ДТП в Киеве: погиб байкер (18+)

    (обновлено: )16701
    Мотоциклист двигался в направлении Большой Окружной дороги. Транспорта в этот момент на трассе не было, никто водителю не мешал. Но мотоцикл налетел на бордюр, упал, а затем начал скользить по дороге, оставляя кровавый след.
    В ДТП в Киеве погиб мотоциклист
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    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 5 августа, в Киеве на Окружной, в нескольких сотнях метров от поворота на Вишневое, произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 32-летний водитель Harley-Davidson.

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    В ДТП в Киеве погиб мотоциклист

    Как рассказали очевидцы, мотоциклист двигался в направлении Большой Окружной дороги. Транспорта в этот момент на трассе не было, никто водителю не мешал. Но мотоцикл налетел на бордюр, упал, а затем начал скользить по дороге, оставляя кровавый след.

    Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть. К месту трагедии съехалось много байкеров.

    Напомним, в Киеве в июле произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов.

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