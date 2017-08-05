Смертельное ДТП в Киеве: погиб байкер (18+)

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 5 августа, в Киеве на Окружной, в нескольких сотнях метров от поворота на Вишневое, произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 32-летний водитель Harley-Davidson.

dtp.kiev.ua в facebook В ДТП в Киеве погиб мотоциклист

Как рассказали очевидцы, мотоциклист двигался в направлении Большой Окружной дороги. Транспорта в этот момент на трассе не было, никто водителю не мешал. Но мотоцикл налетел на бордюр, упал, а затем начал скользить по дороге, оставляя кровавый след.

Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть. К месту трагедии съехалось много байкеров.

Напомним, в Киеве в июле произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов.