Движение на мосту Патона в Киеве ограничили почти на неделю из-за ДТП

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Движение транспорта по мосту Патона в Киеве по одной из полос в направлении проспекта Соборности будет ограничено с 5 по 10 августа из-за восстановления бортового камня, сообщает КК "Киевавтодор".

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"С 08.00 часов 05.08.2017 до 21.00 часов 10.08.2017 в связи с восстановлением бортового камня, поврежденного в результате ДТП, по мосту Патона будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении проспекта Соборности. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", — говорится в сообщении.

facebook.com/kievavtodor КК "Киевавтодор" о движении по мосту Патона

За период с апреля по середину июля в столице отремонтировали 39 улиц и дорог. Тем не менее, по словам экспертов, на многих столичных дорогах все еще следует провести реконструкцию. В то же время столичный голова Виталий Кличко заявлял, что в планах — отремонтировать 300 км киевских дорог и проездов.