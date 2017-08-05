В Турции автобус попал в ДТП: пятеро погибли, 36 - ранены

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере пять человек стали жертвами ДТП с автобусом в провинции Амасья на севере Турции, еще 36 получили ранения, передает в субботу телеканал NTV.

Читайте также: Цифры шокируют. Статистика смертности: АТО, ж/д, ДТП

Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Самсун, съехал с трассы и перевернулся в районе города Мерзифон.

Пострадавшие доставлены в больницы. Начато расследование причин аварии.

Ранее сообщалось, что в пригороде Одессы автомобиль на большой скорости врезался в машину патрульных полицейских, оформлявших материалы другого ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, авария произошла около 13.00 в среду, 2 августа.