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    Происшествия

    Кровавое ДТП в Луцке: фура столкнулась с маршруткой, 15 пострадавших

    (обновлено: )103
    По данным местных СМИ, на улице Ковельской на мосту между спиртзаводом и госпиталем не столкнулись КамАЗ и автобус Луцк-Колки-Рожище. Всех пассажиров маршрутки забрали машины скорой помощи.
    ДТП в Луцке
    volynnews.com

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Более 10 человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса с пассажирами в Луцке Волынской области, сообщают местные СМИ.

    ДТП произошло в пятницу на улице Ковельской на мосту между спиртзаводом и госпиталем.

    volynnews.com
    ДТП в Луцке

    "В автобусе находилось около 15 пассажиров, среди них были дети. После столкновения на службу 103 поступило несколько вызовов, и 8 карет бригады скорой забрали всех присутствующих в маршрутке", — пишет volynnews.com.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье на улице Украинской произошло ДТП при участии трех автомобилей.

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