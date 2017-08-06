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    Киев

    Под Киевом автомобиль врезался в детей на обочине

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    Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка (9 лет) с велосипедом отлетела на десяток метров - на нее пришелся основной удар.
    Под Киевом автомобиль врезался в детей на обочине
    Эспрессо

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Киеве по улице Садовой на дачном массиве Осокорки произошло ДТП, в котором погиб ребенок, а еще двое несовершеннолетних пострадали, передает Эспрессо ТВ.

    "Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка (9 лет) с велосипедом отлетела на десяток метров — на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата и ребенок умер в "скорой", — говорится в сообщении.

    Эспрессо ТВ
    Под Киевом автомобиль врезался в детей на обочине

    Другую девочку забрали с переломами конечностей, мальчик отделался испугом. На месте возмущенная толпа хотела разорвать пьяного водителя на куски, впрочем совершить самосуд не дали полицейские.

    Алкотестер показал 2.23 промилле. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

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    Ранее сообщалось, что во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавший скончался.

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