КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Киеве по улице Садовой на дачном массиве Осокорки произошло ДТП, в котором погиб ребенок, а еще двое несовершеннолетних пострадали, передает Эспрессо ТВ.

"Водитель Chevrolet Lacetti не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил троих детей. От наезда одна девочка (9 лет) с велосипедом отлетела на десяток метров — на нее пришелся основной удар. Она еще была жива до приезда медиков, однако реанимационные мероприятия врачей не дали результата и ребенок умер в "скорой", — говорится в сообщении.

Эспрессо ТВ Под Киевом автомобиль врезался в детей на обочине

Другую девочку забрали с переломами конечностей, мальчик отделался испугом. На месте возмущенная толпа хотела разорвать пьяного водителя на куски, впрочем совершить самосуд не дали полицейские.

Алкотестер показал 2.23 промилле. На месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.

Смотрите также: Экс-депутат Партии регионов разбилась в ДТП: кадры из жизни Ирины Бережной

Ранее сообщалось, что во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавший скончался.