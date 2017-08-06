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    Смертельное ДТП во Львовской области: водитель сбил 6-летнего мальчика во дворе

    (обновлено: )114
    Как отмечается, местный житель 1983 года рождения на автомобиле Volkswagen T4 с прицепом, загруженным песком, сдавая назад во двор, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Во Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на ребенка. Пострадавший скончался.

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    Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА в Facebook, в селе Волсвин местный житель 1983 года рождения на автомобиле Volkswagen T4 с прицепом, загруженным песком, сдавая назад во двор, совершил наезд на ребенка 2011 года рождения. От полученных травм тот скончался по дороге в больницу.

    Напомним, ранее во Львовской области поезд насмерть сбил женщину.

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